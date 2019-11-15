改变工作方式，以创新驱动数字化转型 

11月7日，一年一度的红帽论坛在京举行，会议主题为“连红帽 展无限（Expand Your Possibilities）”，诸多业内领先的生态系统技术合作伙伴和各行业的专家齐聚一堂，就如何通过开源助力企业数字化转型、进一步推进开源的普及进行的探讨。

至顶网软件与服务频道消息： 今天大多数企业都在进行数字化转型工作。随着企业先后迈上转型之旅取得初步成绩之后，不少企业面临着如何进一步深化数字化转型的问题。因为他们发现需要面对的挑战不断增加，需要通过产品创新、服务创新、商业模式创新等各种创新才能进一步推动转型，不再像之前通过简单引入某些技术就可以看到明显受益。在此背景下，开源以其开放、协作的理念以及对多元文化的包容等，近年来被越来越多的企业引入，用以培育企业所需要的创新文化，支持企业的数字化转型。

11月7日，一年一度的红帽论坛在京举行。大会主题为“连红帽 展无限（Expand Your Possibilities）”，诸多业内领先的生态系统技术合作伙伴和各行业的专家齐聚一堂，就如何通过开源助力企业数字化转型、进一步推进开源的普及进行的探讨。

改变我们的工作方式

虽然很多企业已经进行了大量数字化转型工作，但数据显示，大多数企业的数字化转型成果并不令人满意。根据哈佛商业评论的调研数据，认为自己公司转型比较成功的只有13%，有8%的人认为自己公司转型失败了。背后的原因多种多样，最根本的原因在于数字化转型涉及文化、流程、技术等，任何一个环节解决不好，都可能影响公司的数字化转型的进程。

“科学最重要的不是要做什么，而是如何做，所以我们工作的方式非常关键。首先需要不断观察、提问，其次是在验证之前不要妄下定论，需要不断试错去验证它，这就意味着我们要创新方法。” 红帽全球副总裁兼中国区总裁曹衡康以“改变我们的工作方式“为主题发表主题演讲中表示。

红帽全球副总裁兼中国区总裁曹衡康

他强调说，光依靠技术并不能带来好的产品，更重要的是要一起探索创新方式，然后让更多新的想法脱颖而出，以应对未来的挑战。“创新包含的不只是技术，还有流程、管理和商业模式。”他说。

而另一方面，创新高度依赖于员工主动参与，需要员工的积极性。为此，需要企业在公司内部培育出一种开放的、能激励员工积极探索的创新文化。实际上，文化是一个常常被忽视的但却在公司的数字化转型中扮演非常重要的角色，其重要性常常超过技术和流程的作用，毕竟后两者都要靠人来推动，这就离不开文化。

“创新是一条康庄大道，但是要求我们改变自己的工作方式，要改变我们的文化，要真正关注客户、关注合作伙伴。” 曹衡康表示。

以开源促创新

开源是帮助企业建立创新文化、推动创新的一种有效方式。据国际知名调研机构Illuminas在2018年报告《企业开源现状》显示，89%的IT主管认为开源对于他们的企业战略而言至关重要，它们将开源视为持续改进技术演进，是数字化转型的关键。

“很多人都以为开源只是软件代码，其实开源不只是代码，包括了产品、工作方法论和企业文化。开源非常重要的一点就是其全面支持协作创新理念、观念和价值观。” 曹衡康说。

在过去26年来，作为开源世界的领导者，红帽始终坚信开源的力量，一直推动开源的普及，同时，自身也是开源的受益者，致力于以开放式的企业管理实现创新。红帽的CEO Jim Whitehurst在其撰写的《开放式组织》，对于红帽开发的企业文化有过详细描述。

“通过开源，我们知道了如何创建代码、如何验证代码、如何分享代码，同时还不只是代码，公司内部和外部之间能够协调合作，企业团体应该如何运作，这些都是开源本身带给我们的一些创新。” 曹衡康表示。

为了把开源的理念和方法普及到更多的企业，红帽主导并设立了CO.LAB，这是一个面向中学女生的开源项目，致力于将科技和艺术整合，打造新一代科技女性新力军。而在企业领域，红帽推出了“开放创新实验室”服务项目。这是基于红帽技术打造的强大开发环境，通过红帽顾问指导，企业跨部门团队参与的4-12周的沉浸式体验。项目结束后，客户将获得一套有效的应用功能或应用原型，以及相应的开发方法和跨团队协作技能，以推动企业实现转型。从技术、流程与文化等诸方面为企业提供更多创新思路。

先行者先受益

今天，开源的应用越来越普及，特别是在国家大力鼓励自主创新的背景下，开源得到不少企业的普遍重视。会上，获得2019年红帽亚太创新奖的中国农业银行与北京环球度假区就分享它们的开源经验。

中国农业银行在今年年初基于红帽公司的OpenShift构建了PaaS云平台，迄今已有20多个应用系统上云，70多个应用项目在云上开发测试过程中。在系统上云过程中，OpenShift体现了高度的稳定性、可靠性和易用性。云平台上线后，帮助农行达到为开发人员减负、大幅提高应用交付效率和实现众多IT架构管控和治理目标的三重功效。如今，应用上PaaS在农行已经成为了一条刚性架构原则。

北京环球度假区选择了红帽核心能力解决方案，它集成了混合云和PaaS，不仅能够帮助其无缝集成和连接我们的客户、业务和员工以及相关系统和基础设施，还可以支撑它们的业务不断发展。

类似的故事在红帽的努力下正在中国更多公司重演。可以预料，随着开源理念的普及，更多企业会认可开源。另一方面，随着红帽正式进入IBM大家族，借力IBM后的红帽将能在市场收获更多的市场机会，从而让开源理念和方法为更多公司所用。正如曹衡康在谈及红帽的使命时，表示：“红帽会成为促进变革的催化剂，与客户携手奋进，共同释放世界的无限潜力。“