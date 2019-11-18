AWS正在挑战微软100亿美元的JEDI合同

11月14日，亚马逊AWS正式抗议美国国防部将100亿美元的云计算合同授予微软。据《联邦时报》（Federal Times）的报道，AWS在11月14日的全员大会上宣布，就微软获得美国国防部联合企业防护基础架构（JEDI）合同正式提交书面抗议。

11月14日，亚马逊AWS正式抗议美国国防部将100亿美元的云计算合同授予微软。据《联邦时报》（Federal Times）的报道，AWS在11月14日的全员大会上宣布，就微软获得美国国防部联合企业防护基础架构（JEDI）合同正式提交书面抗议。

《联邦时报》表示自己拥有的一段视频显示，AWS于上周五提交了所需的文件。Fedscoop证实了这一点，表示文件已经于11月8日提交给联邦索赔法院（Court of Federal Claims）。《联邦时报》称亚马逊打算努力让政府公开授予JEDI合同的真实情况。

（我已经请求亚马逊确认该公司正在抗议JEDI合同的消息，但是到目前为止没有得到任何反馈。）

情况更新：一位亚马逊的发言人给我发来了以下声明：

“AWS经验丰富，具备提供美国军方所需的关键技术的能力，并且始终致力于支持国防部的现代化工作。我们也相信，政府及当选的领导人以客观的方式对采购，不受政治影响，这一点对于我们的国家来说是至关重要的。JEDI评估过程的许多方面都存在明显的缺陷、错误和明显的偏见，因此必须对这些问题进行检查和纠正。”

在竞标的过程中，很多人都认为亚马逊最终会胜出。在随后的竞争中，亚马逊和微软成了最终入围的竞标者，该项目采用的是赢者通吃的模式。（谷歌在去年年底退出了JEDI竞标，而Oracle和IBM则在今年早些时候被淘汰。）但是在今年的八月份，五角大楼表示，在美国总统唐纳德.特朗普抱怨招标过程中可能出现的利益冲突之后，JEDI合同被搁置了。因为拥有《华盛顿邮报》，亚马逊首席执行官杰夫.贝索斯被特朗普总统视为政治麻烦。

JEDI合同旨在通过更新的云服务升级旧有的系统。政府表示，JEDI云将为“国防部和任何任务合作伙伴以及任务执行提供企业级的、商用IaaS（基础设施即服务）和PaaS（平台即服务）。”该合同的金额预计将在未来十年超过100亿美元。

微软于10月25日获得了JEDI合同。从那个时候开始，业内专家们都预测亚马逊将质疑这一合同。