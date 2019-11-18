Salesforce青睐微软 将Marketing Cloud迁移至Azure平台
来源：siliconANGLE 2019-11-18 09:39:13
关键字： Azure 微软 Salesforce
近日Salesforce和微软宣布达成一项新的托管协议，Salesforce将把自己的Marketing Cloud迁移到微软Azure平台上。
近日Salesforce和微软宣布达成一项新的托管协议，Salesforce将把自己的Marketing Cloud迁移到微软Azure平台上。
虽然两家技术巨头没有透露任何财务细节，但可以想象这个合同的规模是相当大。 Marketing Cloud是一套广告工具、分析功能和相关产品的集合，是该领域最广为使用的工具箱之一。Salesforce并未透露该产品的确切销售数据，但曾在8月透露，上个季度Marketing Cloud和Commerce Cloud电子商务工具包的总收入为6.16亿美元。
Salesforce决定选择Azure的这一举动令人关注，有几个原因。首先，微软Dynamics 365套件在某些领域与Marketing Cloud是直接竞争的关系；此外，Salesforce在AWS和Google Cloud上运行了其他很多服务，所以Salesforce实际上完全可以选择AWS和Google其中之一。
从技术的角度来看，Salesforce在AWS或Google Cloud上进行部署甚至可能更简单一些，因为Salesforce的IT部门对这两个平台已经很熟悉了。但是，选择Azure可以降低Salesforce过度依赖任何一家提供商的风险。这种多云的策略正在迅速成为大型企业的最佳实践，即使在他们与云提供商不直接竞争的情况下。
多年来Salesforce和微软一直保持着“竞合”关系。除了基础设施即服务，两家厂商在营销等领域也在争抢客户，同时，两家厂商也提供了关键产品之间的集成。
这次宣布的合作显然是属于后者。Salesforce将针对客户支持小组的Sales Cloud和Service Cloud平台与微软Teams工作场所聊天工具进行集成，让用户可以直接在通讯界面查看业务记录。两家厂商表示，这项功能将在2020年底推出。
未来我们可能看到两家厂商之间进行更多的集成。例如，可以添加更多连接器帮助共同客户将数据从Marketing Cloud导入到Azure的众多分析服务。微软已经在Azure Data Factory等产品中提供了这样的连接器。
这次合作也是Salesforce最近赢得的一系列备受瞩目的云合同之一。今年早些时候，Salesforce击败了AWS拿下美国国防部价值100亿美元的JEDI合同，并与AT＆T签署了20亿美元的合作协议为其核心电信业务提供云服务。
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