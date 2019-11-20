谷歌收购CloudSimple 将更多VMware工作负载引入自家云端

谷歌已经收购了位于美国加州圣克拉拉的初创公司CloudSimple，CloudSimple的软件平台可以让企业更轻松地将本地应用迁移到云中。

至顶网软件与服务频道消息： 谷歌已经收购了位于美国加州圣克拉拉的初创公司CloudSimple，CloudSimple的软件平台可以让企业更轻松地将本地应用迁移到云中。

今天早上公布的这则收购公告中并没有透露收购价格。CloudSimple在2016年从微软那里得到了一笔种子投资，根据LinkedIn信息显示，该公司共有77名员工。

CloudSimple的软件可以在VMware Cloud上部署VMware vSphere虚拟机管理程序和相关的虚拟化工具。由于软件环境相同，企业客户就无需进行任何重大架构变动即可将本地vSphere工作负载转移到本地CloudSimple部署中，这反过来也减少了迁移所涉及的工作量，谷歌希望借此鼓励更多企业将应用转移到谷歌的基础设施即服务平台上来。

“许多企业在他们的本地环境中使用VMware来运行各种工作负载：例如ERP和CRM等业务应用；数据库，例如Oracle和SQL Server；开发和测试环境，”Google Cloud工程副总裁Rich Sanzi在博客中这样写道。“我们的客户借助CloudSimple可以将他们的VMware工作负载从本地数据中心直接迁移到Google Cloud VMware Solution by CloudSimple，同时还可以根据需要创建新的VMware工作负载。”

除了Google Cloud之外，CloudSimple还可以运行在竞品微软Azure上。Sanzi并未具体说明收购之后该平台是否会继续支持竞争对手的平台，但不完全排除这种可能性。谷歌推出了另一套名为Anthos的产品，让企业可以在谷歌的基础设施即服务平台上使用某些Google Cloud功能。

收购CloudSimple标志着联合创始人兼首席执行官Guru Pangal的第二次重大退出。 Pangal之前创立的初创公司——混合云存储供应商StorSimple——在2012年被微软收购。

谷歌正在把广泛收购作为自己云战略的一个组成部分。据报道，今年早些时候谷歌花费2亿美元收购了面向云应用开发文件系统的初创公司Elastifile。此外，微软也积极开展战略收购：除了之前的几笔交易，微软在今年9月收购了知名的基础设施提供商Movere。