构建企业数字化转型协同力workly.ai数字化办公平台不走寻常路

这样的一个策略是为企业打造企业级全栈云ICT服务矩阵，为企业客户打造一体化ICT架构，助力百行千业数字化转型。近日，青云QingCloud正式发布了数字化办公平台workly.ai。

至顶网软件与服务频道消息： 随着企业数字化转型的深入，一个强有力的ICT平台对于企业来说至关重要。在将自身定位为企业级全栈云ICT服务商之后，青云QingCloud在多品牌战略上越走越远，比如我们熟知QingCloud云平台、青立方超融合系统、QingStor软件定义存储、KubeSphere容器管理平台、iFCloud统一多云管理平台、OpenPitrix多云应用管理平台、RadonDB分布式数据库等。

这样的一个策略是为企业打造企业级全栈云ICT服务矩阵，为企业客户打造一体化ICT架构，助力百行千业数字化转型。近日，青云QingCloud正式发布了数字化办公平台workly.ai。

workly.ai打造企业数字化转型的协同力

当下，数字化是现在企业面对竞争转型的必经之路。数字信息已经成为这个时代非常关键的生产要素，对于企业来讲，如何有效地获取、控制以及利用数字信息，进而消除不确定性，已经成为企业核心竞争力的关键要素。

根据IDC的报告显示，全球1000强企业67%、中国1000强企业的50%都把数字化转型作为企业战略的核心要素之一。

workly.ai CEO程勇表示，智能终端的普及，让企业员工有了一种更加便捷的接入企业系统的方式。这时候“人”作为企业发展的核心生产资料，通过智能化、数字化的终端武装，获得了更先进的工作能力。随着数字化“人”的能力提升，企业快速迭代，向数字化、网络化、智能化方向加速演进，不断重塑企业的经营方式和竞争生态。

信息力是企业数字化发展的必然结果。《哈佛商业评论》近期发表一篇文章《数字经济时代：企业的核心竞争力究竟是什么》。在这篇文章里，呈现了信息力的风扇模型，以及信息力的三个维度：深度（洞察力）、速度（敏捷力）、广度（协同力）。

其中协同力是workly.ai核心关注的维度。协同力在信息力的角度来看，体现的是广度。协同力是在企业数字化运作过程中，将企业内部、外部的信息建立起连接通道，通过对各种渠道信息的相互传递、流动和共享，形成的跨越所有客户触点进行渠道整合和接入的能力，让客户在各种触点之间可以随意切换。

比如使用电子邮件、内部OA、外部社交网络（微信、微博等）、企业各种信息系统，通过各渠道的相互融合、信息互通、服务互补和信息共享，让企业内部之间、企业与企业之间、企业与合作伙伴之间的协同关系，行业边界变得越来越模糊，会产生更多新的场景化生态。

在数字化办公领域里，Gartner在2019年定义了全新的Digital Workplace（数字化工作空间）模型，从三个维度阐述整个模型的结构：商业合作、员工协同和IT协作。

“如果把Gartner Digital Workplace模型进行化简，我们认为数字化办公是构建企业协同力的解决之道。我们建议把企业中员工、团队与组织之间的关系统一到同一个平面，进而打造全新的数字化办公服务。”程勇说。

青云QingCloud对数字化办公服务进行了拆解，其分为四个类型：一是围绕以内容为核心的服务；二是云端的办公体验，如在线文档协作；三是统一的通讯和协作，我们称之为基于以聊天或者IM为表现形式的协作体系；未来可能会融入很多新兴技术，比如人工智能、对话式聊天，帮你自动把企业内部的信息和知识以互动的方式进行相应的问答。

基于这样的思考，青云QingCloud推出了workly.ai数字化办公平台。workly.ai数字化办公平台主要分为三个模块，连接、沟通和协作，即Bitcontrol 、易企聊和Anybox三个核心部分构成。其中， Bitcontrol统一终端管理，管控企业中部署的专用移动和桌面终端，保护多终端环境中的员工接入企业内部系统的安全；易企聊团队沟通平台，为企业建立一个基于聊天模式的灵活沟通框架，统一企业内部的沟通方式，为企业客户量身打造与业务场景高度融合的办公新生态；Anybox内容协作管理，帮助客户解决内部文件的安全共享和同步。

众所周知，青云QingCloud是为企业提供ICT资源，包括企业信息化基础建设过程中计算、存储、网络等核心要素。随着这几年的发展，青云QingCloud逐渐从基础层到中间层、应用层。

程勇说，企业的信息化发展核心是要为企业的业务部门提供支撑，特别是在传统行业，比如银行、保险等领域。业务是一个企业发展的核心，业务的活动主体是人，是企业员工。所以以员工、以人为维度的核心业务活动过程当中，它更多的是一种办公性的协同。“workly.ai会从企业业务部门人员之间的协同为切入，从沟通、文档、协作要素切入，打造我们协同力的平台。”

workly.ai让青云QingCloud云网边“端”更完整

为了赋能企业数字化转型，青云QingCloud构建了“云、网、边、端”四个维度的业务战略。第一，云，目前青云QingCloud拥有公有云、私有云、托管云以及混合云四种形态的云服务。第二，网，在云的基础上，青云QingCloud构建了光格网络SD-WAN智能广域网体系。第三，边缘计算，在今年7月份CIC大会上青云QingCloud发布了IoT、EdgeWize边缘计算组件。第四，端，也就是workly.ai数字化办公平台。在“端”的战略里青云QingCloud更多体现的是用户终端，是面向用户侧的应用平台体系。

程勇表示，针对“云、网、边、端”体系的业务战略，青云QingCloud基本形成端到端的一体化交付体系。第一，全栈，自下而上构建的IaaS层、PaaS层到应用平台层的全栈交付体系。第二，全态，青云能够以统一的架构体系为客户提供公有云、私有云、混合云和托管云的全态交付形式。第三，全域，构建“云、网、边、端”全域智能体系。

在“端”侧，workly.ai是构建企业数字化“协同力”的有力支撑。在整个架构体系中，最底层是青云的计算、存储、网络的云端架构平台，在这之上青云QingCloud打造了workly.ai数字化办公平台。

程勇介绍说，workly.ai数字化办公平台围绕着三个核心要素展开：一是连接。帮助企业员工以安全、便捷的方式接入企业内部系统；二是沟通。打通员工与员工、员工与团队、团队与组织、组织与外部合作伙伴之间的沟通路径；三是协同。构建以文档协作为核心要素的协同方式，帮助企业构建协同力。

workly.ai数字化办公平台是开放的，青云QingCloud还会跟合作伙伴形成更加广泛的合作关系，无论是软件类的技术合作伙伴还是硬件的合作伙伴，都会囊括到开放平台的合作体系中。

此外，青云QingCloud还会打造workly.ai数字化办公平台应用市场，在这个应用市场中既有青云自研的核心应用，同时也会和第三方应用合作厂商共同合作，把他们更好的垂直型应用接入该平台。

同时，青云QingCloud也会针对大型客户诉求，跟客户联合开发定制化应用，帮助他们接入workly.ai数字化办公平台之上。

我们知道青云QingCloud是做云计算起家的，但是workly.ai是一个面向用户终端计算的业务形态，它的产品结构特征及所要面向的客户群体的业务对象，跟云的体系稍有不同。为此，青云QingCloud专门成立了北京爱工作科技有限公司来发展workly.ai。

“云产品通常是提供给企业的IT部门，面向开发人员或者信息化部门。workly.ai主要是给非IT部门使用的，我们要跟企业的销售、市场、人力、财务、法务等非IT化的部门打交道。这要求我们团队的结构和人员特征跟云的团队稍微有些不一样。我们以独立的子公司形态在运作，找到其自身发展的延展性。”程勇说，“经过七年的发展，青云QingCloud已经形成有集团化组织架构概念的公司，未来独立的业务产品线也会探索以独立公司的形式进行运作。”

一睹workly.ai数字化办公平台真容

谈了这么多，让我们看看workly.ai数字化办公平台到底是一个什么样的产品。前面说到，workly.ai数字化办公平台主要分为三个模块，连接、沟通和协作，即Bitcontrol 、易企聊和Anybox三个核心部分构成。

其中，Bitcontrol终端管理平台的定位是“全面的企业设备管理”，围绕企业移动设备管理、移动应用管理和移动内容管理，基于身份和访问控制为企业提供一个全面的设备管理解决方案，保障企业内部设备的安全可控。

Bitcontrol终端管理平台围绕终端安全的生命周期进行全管理，第一：设备管理，支持人员与设备、设备与卡的一对一的管理关系；第二：应用管理，支持应用统一分发和访问控制；第三：配置管理，可实现系统的统一配置，策略统一下发，全面保障企业设备终端的安全合规使用；第四：通讯保障，提供专属的VPN数据卡，保障数据专属链路的通畅，同时还提供数据的保障服务。

workly.ai产品经理周巍解释说，Bitcontrol终端管理平台会根据接入的不同类型的用户角色进行处理，给每个用户的设备配备对应的访问和控制终端的级别，结合IT管理的方式制定对应的访问组形式。同时，Bitcontrol优化终端的应用功能，对终端上所有应用功能进行进一步管理控制，保障个人应用终端在安全合规下使用。在应用平台和数据层面，Bitcontrol有效管控整个应用从购买到报废的整个生命周期的安全合规，确保对应终端的数据通过专属通道，实时传输到后台的应用平台中进行处理。全程保障终端到企业内部数据的安全性，提高业务活动的效率。

易企聊的定位是智能团队协作平台。从架构层面，无论是从人员、组织还是小组，都能够以多样的组织模式进行接入易企聊。在方式上，结合企业内部工作方式，无论消息发送，还是文件共享，易企聊都能够保证沟通通畅。在场景上，结合企业内部的应用场景，易企聊可根据讨论主题建立频道，进行实时的沟通和协作，把邮件、会议、云盘等应用系统集成到团队的协作平台之上，制定对应的需求应用场景。

谈及为什么要推出易企聊？周巍表示，电子邮件已经发展了40年，基本上变成企业内部必不可少的系统之一。近年来，Slack的出现让我们看到市场上另一个需求的演变：企业内部需要一个消息平台和团队协作平台，能够把所有分散的消息集合到一起的平台，同时还要符合工作应用场景和应用方式。易企聊也由此而生。易企聊的产品路线就是对于企业内部的信息接口进行统一的融合，把分散的信息汇总到统一的平台，帮助企业快速建立开放式、互动式的数字化工作方式，提升办公协作效率。

除此之外，企业对于人事档案、员工数据资产、财务数据等比较敏感，易企聊通过账号加密认证、传输数据加密等确保数据和隐私的安全性。易企聊可根据企业未来的组织结构发展场景，跨越组织结构的边界，保障企业内部数据的通畅和业务的衔接，满足全量数据的汇总和分发的需求，提高整个团队沟通协作的效率。

如上，易企聊提供端到端的安全，以隐私和数据安全的维度切入，保证全链路安全的通讯机制，解决企业内部沟通之间针对安全和数据隐私的核心痛点；跨域，打通企业上下游链条，横向或者纵向的协作关系，实现信息从一个组织到另一个组织流转；云原生，实现与云平台的整合。

程勇也表示，目前青云QingCloud接触或者正在服务的大型企业客户对我们提出相应的诉求，能否为他们提供一个基于聊天形式更加安全、更加可靠的沟通产品形态。基于这些需求，我们打造了易企聊协作沟通平台。“目前市场上推出类似产品的公司至少以百计，这是一个红海市场。我们希望在红海市场里针对我们的客户探索细分市场上的市场机会和需求，这是我们为什么选择进入这个领域的出发点。每个企业要关注其自身的核心客户群体，对于核心客户群体提供其所需要的服务。我们关注于自身客户的需求，满足企业或者大型机构在数字化转型中的核心信息力、协同力维度的诉求，这是我们目前的核心要点。”

华润创业、唯品会、左右家私等已经在使用workly.ai的产品。因为大型公司组织架构相对来说比较复杂，且有更明确的竞争需求，workly.ai会优先收集他们的刚性需求，再把刚性需求落地到产品线形态上，打造产品线的核心竞争力。当然，workly.ai也会构建出相对可伸缩化的架构，逐渐向中型或者小型企业延展。

周巍表示，workly.ai是标准化的框架体系，在上层的应用和业务场景可以根据客户的不同应用场景选配。对于客户自己定制化产品的接入，我们会为客户提供相应的支持服务。

Anybox内容协作平台是一个数据存储服务平台，其基于青云QingCloud的非结构化数据平台，为企业内部的各个业务系统提供数据存储服务，可以针对企业文件应用场景提供文档协作的服务能力。另外，围绕企业的内部业务系统和外部公共平台的融合，Anybox提供数据的传输通道，保障文档数据在各个业务系统之间的转化流通，确保文档协作能力的提升。

周巍说，Anybox在数据存储服务上采用开放架构和存储融合的路线，提供标准化的存储协议，将企业的业务系统数据统一存储到这个平台上，同时还会将存储与其他业务系统之间进行打通，能够确保数据在多个业务之间流转，让企业既能将核心数据存储在指定的业务系统中，又能将业务数据也存放在云端服务平台，真正的满足核心数据安全及全系统之间数据快速分发的需求。降低企业运营成本的同时，打破系统存储孤岛。

关于共享协作，Anybox围绕文档的全生命周期，结合文档在不同的使用场景下的不同属性的应用方式，提供文档的协作能力和共享能力，同时对于整个文档在数据安全管控的基础上，提供高效的办公协作方式，促进文件价值的提升。Anybox可以在不同的场景、方式和阶段提供文档协作的能力，保障各个阶段的文件协作服务，在文档在流转过程中，确保人与数据的无缝衔接。

此外，Anybox可提供文档权限、编辑、共享、预览等基础的文件服务能力，提供标准的SDK或者API的接口方式，赋给其他业务系统文件的基础处理能力，可以进行快速的文件共享服务，为这些业务系统补充了文件服务能力。Anybox还会将业务系统的基础服务能力抽样为对应的服务模块，可以为客户提供端到端的全方位办公协作方案的升级。

总之，workly.ai为协作效率，打造的全新生产力。在当前的云计算服务体系中，包括移动办公或者桌面办公方式的融合体系，企业会考虑如何快速升级办公协作效率。workly.ai的数字化办公解决方案正是围绕企业而生，从终端安全上，确保每个设备的安全接入、访问和使用也都在可控范围之内，保证终端设备的使用是安全合规的；在沟通上，workly.ai可构建统一的团队沟通协助平台，保障数据实时传递和沟通的融合；在数据协作和共享上，Anybox可为企业提供一体化的协作平台，保障数据传输效率和文档协作共享。

“我们的优势有三点，第一：全态。 workly.ai可围绕企业各个应用场景提供全方位模式的应用体验。第二：全面。workly.ai可围绕着企业各种应用终端提供一体化用户体验。第三：全模式部署。workly.ai既支持公有云部署方式，也可以支持私有化部署的方式。workly.ai为提高企业或政府的协作效率而打造的全新生产力解决方案，专属的、定制化的服务办公服务平台，打造全新的协同生产力。”周巍总结说，“以青云QingCloud客户群体为依托，近两年workly.ai瞄准的行业主要集中在银行、航空、保险、装饰和零售，未来会拓展更多行业。”

对于产品路线图，Anybox 1.5升级版本在今年10月份已经发布。2019年12月份，青云QingCloud将发布Bitcontrol终端管理1.0版本。2020年3月份，Anybox 2.0和易企聊1.0版本发布。2020年中旬，青云QingCloud将发布Anybox一体机。

目前workly.ai是以私有化的方式或者以大型企业为切入口，因为青云QingCloud目前的客户群体主要集中在这个领域。“未来workly.ai是否形成SaaS化的形态，取决于市场结构的发展。”程勇说。

程勇表示，未来我们围绕“连接、沟通和协作”三个核心要素展开，这三个产品分开是三个独立的品牌，整合在一起是一个完整的数字化办公平台。“三个核心要素现在更多的是在workly上，未来的落脚点会在AI。我们会把人工智能能力跟workly.ai找到结合点，打造底层更加智能化的数字化办公协作平台体系。”

“在未来一两年，我们暂时不会有往其他方向延展的计划。再往后我们会围绕着三个路径上形成其他的协同力产品的融入。这个融入是我们自己开发还是采用资本化的策略兼并收购，我们会有相应的策略，要依据我们目前业务发展的进度。”程勇最后说。



