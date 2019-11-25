 联想与VMware战略合作 把业务还给客户

11月21日，联想企业业务集团与VMware正式宣布签署战略合作备忘录。根据备忘录，双方将加强在超融合架构、虚拟化软件以及联想混合云服务等方面的合作，从而让用户将精力可能更多的放到企业业务的运营而不是基础设施的建设之中。

至顶网软件与服务频道消息： 11月21日，联想企业业务集团与VMware正式宣布签署战略合作备忘录。根据备忘录，双方将加强在超融合架构、虚拟化软件以及联想混合云服务等方面的合作，充分利用各自的优势产品及先进技术，携手为中国用户打造更具优势的软件定义产品及解决方案，从而让用户将精力可能更多的放到企业业务的运营而不是基础设施的建设之中。

联想企业业务集团与VMware签署战略合作备忘录

联想企业业务集团作为中国企业可信赖的数字化转型服务供应商，为了更好地服务于中国客户，与VMware签署战略合作备忘录。双方在现有合作的基础上，将进一步针对ThinkCloud业务开展战略合作，研发领先的适合中国客户需求的虚拟化、超融合、混合云等相关产品及方案，助力中国客户的数字化转型。

在超融合架构方面，双方将基于各自领先的产品和研发技术，进一步整合存储、服务器、计算、网络等领先技术和产品，共同研发适合中国企业的超融合架构产品，为行业、企业数字化转型提供完整的解决方案。在虚拟化软件方面，双方将进一步探索VMware虚拟化软件与联想服务器产品的深度融合，为中国企业提供更好的虚拟化应用体验。在混合云方面，联想将结合VMware混合云软件产品，为企业满足不同云计算需求的混合云解决方案，包括持续提高灵活性，支持多种数据部署选项，助力企业轻松把现有工作负载从本地部署的数据中心拓展至云端，让企业可将更多的时间和资源投入到产品创新与服务。

会上，联想集团副总裁、企业业务集团业务销售总经理李国庆表示：“VMware是全球云基础架构和移动商务解决方案的领导厂商，此次联想与VMware的深度合作，将助力联想在超融合架构、混合云、虚拟化等软件定义方面形成更具创新性和多样性的产品与解决方案，更好的服务于中国客户。”

VMware公司大中华区合作伙伴及业务拓展经理王冰峰也表示：“联想为全行业提供整合了应用、服务和最佳体验的智能终端及强大的云基础设施与行业智能解决方案。 VMware与联想的深度合作，是‘软硬结合’的最佳方式，将推进为客户提供一体化的创新产品与解决方案”。

此外，联想集团高级总监、企业业务集团智能云服务事业部总经理刘淼随后表示：“此次联想企业业务集团与VMware围绕ThinkCloud业务开展合作，不仅丰富了产品组合以满足企业的不同需求，也将进一步为中国客户提供更加完整的IT咨询培训、系统迁移、虚拟化、超融合、混合云及基于VCPP的Lenovo Cloud等全栈服务。”

在智能化时代下，没有企业可以仅凭一己之力就能推动全行业的智能化。联想企业业务集团从成立伊始就致力于将全球资源汇聚到中国市场。此次，联想企业业集团与VMware达成战略合作，正是“全球化+中国特色”发展策略的落地实践。未来，联想企业业务集团将与众多合作伙伴并肩前行，协同创新，构建和推动智能基础架构的完善和演进，共同释放智能化变革的巨大潜力，推动中国各行业智能化的进程。