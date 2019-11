云开智达 看IBM如何助力企业实现数字化重塑实现认知转型

至顶网软件与服务频道消息:近年来,随着互联网与产业的不断融合,越来越多的企业已经走上了数字化转型之路,利用数字化技术降本提效、改善客户体验。然而,如何利用云计算、人工智能等新兴技术实现企业核心业务的数字化和智能化转型,成为下一阶段企业面临的重要课题。

在近日举行的“云开智达——2019 IBM 云计算及人工智能峰会”上,IBM全球及大中华区云计算和人工智能领域的行业大咖、智慧大脑以及顶级专家与客户和合作伙伴共同探讨企业在数字化转型的第二篇章,该如何利用混合多云策略打破数据壁垒,用AI释放企业数据的价值,成就认知型企业的转型。

重新定义云市场,开启企业数字化重塑新篇章

2012年至今,IBM获得超过9000项云科技的专利——在云、分析、安全领域IBM获得的专利数超过任何一家公司。目前世界前十大全球性银行、全球前十大零售业巨头中的9家、全球十大航空公司中的8家都选择了IBM的云服务。

11月6日,IBM宣布开发出全球首个金融服务就绪公有云,帮助金融服务机构满足法规遵从、安全和弹性的具体要求。美国银行(Bank of America)成为首个协作伙伴,用这个平台承载银行关键应用和工作负载,满足其6600万银行客户的需求和期望。

在过去十二个月里,IBM云业务营收达200亿美元,是全球云业务营收最领先的厂商之一。从这样的数据我们可以看到各行各业的领先企业正在将关键业务应用转移到云端。不过,IDC预测,混合云的市场机会超过1万亿美元,目前仅有大约20%的企业工作负载部署在云上。IBM商业价值研究院的调查报告也显示,到2021年,98%的受访组织机构计划会采用混合架构,然而仅有38%的组织机构将拥有运行混合环境所需的程序和工具。

基于这样的现状,IBM围绕五大关键原则来帮助我们的客户拥抱云的新篇章,实现更加快速、更加安全的云旅程,这五大原则包括混合、多云、开放、安全和管理。第一,要使企业能够跨公有云、私有云和传统环境运营;第二,认识到客户的环境是异构的环境,要能够管理其他厂商的云;第三,要确保基于开放来构建各项功能,为客户提供灵活性,降低厂商“锁定”的影响;第四,要面向客户的环境,提供可靠性和持续的安全;第五,在跨云环境中提供一致的服务级别支持、日志记录、管理和交付。

特别是IBM混合多云平台的推出可以帮助他们解决所遇到的各种问题,包括安全问题、数据保护和协议、可用性、云管理和加速创新等。这得益于IBM领先的科技、行业经验和服务能力,以及红帽的企业级开源技术和生态。收购红帽之后,IBM将其软件组合转化为云原生。全新的云原生能力以预集成解决方案的形式提供,也就是IBM Cloud Paks产品组合,通过企业级的容器化软件解决方案,帮助用户更迅速、更安全地将核心业务应用迁移到任何云。

IBM云计算与认知软件全球副总裁Rob Lamb表示,IBM与红帽的结合,为业界带来开源技术与企业级的技术与服务的完美结合,奠定了IBM作为智慧、开放的企业级混合云及多云领导者的地位,帮助各行各业的客户更深入、广泛地利用云计算。

Rob表示,现有市场上的云平台没有真正地实现对企业的赋能。IBM基于开放标准的技术平台,加上真正企业级的能力打造了开放混合多云平台,那就是IBM Cloud Paks。“我们坚持基于开放的平台,目的就是能够真正地调用在整个开放社区或者开源社区所带来的创新能力。同时,我们又能够实现自己的竞争力,因为IBM会确保这些得到很好的实施。但是我们绝对不会把客户锁定在某一个专有平台之上。我们倡导混合的平台,确保对开发人员来说,他们一次性的开发应用可以跑在各种各样的云之上。我们的价值主张,就是能够实现这样一种独一无二的拥有各种能力的平台,实现在任何云上企业级应用的运转。”

IBM Cloud Paks将应用支持、自动化、数据工具、应用集成、多云管理等多种功能融合在一起,帮助客户实现核心业务现代化,确保企业的核心业务可以在包括本地环境、云供应商提供的环境或多个云供应商和数据中心在内的任何基础架构上顺利运行。与众不同的是,IBM Cloud Paks可以提供以红帽OpenShift为基础、具有通用运营服务的容器化软件,凭借一致的管理体验和高质量的开箱即用服务,客户无需从零开始构建、整合、测试与保障自定义解决方案。此外,基于灵活的授权方式,客户能够随时完成部分业务转型并按照自己的进度获取新功能,真正实现将部署选项和策略的掌控权交给客户。

在Rob看来,IBM和红帽是深度集成,这种集成绝对是无缝的。不管哪些组件是属于IBM、哪些组件是属于红帽的、哪些组件是属于开源社区的,这三部分是非常无缝结合在一起的,当然为了实现这一点双方做了很多的努力。

IBM全球副总裁、IBM大中华区研发总经理严成文补充说,IBM本身投入了很多资源在开源社区,红帽也是这样,很多工程师专注于把开源技术、项目做得更好。我们非常了解这些开源技术的体系,能够更好地实现协同。

应该说,IBM通过新一代云原生产品真正践行了“关键任务型应用构建一次,随处运行”的原则。IBM Cloud Paks产品可在红帽 OpenShift 、亚马逊 AWS、微软 Azure、谷歌云平台、阿里云、IBM 云等所有领先公有云以及私有云上运行,更加灵活、安全、快速地实现核心业务的云转型,加速智慧创新,助力客户开启云之旅的第二篇章。

IBM在中国已正式推出的Cloud Paks软件解决方案包括:IBM Cloud Pak for Data、IBM Cloud Pak for Application、IBM Cloud Pak for Integration、IBM Cloud Pak for Automation、IBM Cloud Pak for Multicloud Management、IBM Cloud Pak for Security。

Rob说,在云的时代,IBM希望帮助企业把关键任务负载真正实现在云上的运转,从而真正释放云的能力。“得益于IBM所建立的敏捷开发流程,Cloud Paks会以比较频繁的频率更新相应的解决方案,从而满足客户的需求,比如针对电信运营商自动化场景需求。同时,我们会借助到很多开源社区的资源来去助力我们的创新。Cloud Paks提供的不仅是有IBM容器化的一些软件,其实还会有很多开源社区的创新,经过IBM建制非常良好的测试流程集成到Cloud Paks上面。”

赋能企业级人工智能规模化,加速企业AI之旅

当前人工智能加速发展,但是由于数据复杂性、数据预处理、专业技能不足以及缺乏数据文化等因素,人工智能技术的普及速度较为缓慢。针对这样的情况,IBM发布了IBM人工智能(Watson)最新版本核心工具及应用,能够在任何云平台上运行,使企业能够将AI带到数据和应用所在的任何地方。

Rob说,云只是我们实现某一个目的的方式或者工具而已。云降低了人们使用技术、资源的门槛。每个人都可以轻松地使用技术资源,特别是开发人员通过开发API进行相应的应用开发,其中就包括人工智能的应用。通过在IBM容器化的Cloud Pak for Data平台上以微服务的方式运行IBM的人工智能服务,企业能够以更简单、更快捷的方式,在任何云上(私有、公有或混合云)构建、测试、部署和扩展AI模型和应用,帮助企业释放数据的全部价值。

通过了解客户在AI发展中所处的不同阶段,发挥在数据科学、机器学习和人工智能等领域的专长,IBM帮助企业踏上并加速AI之旅。IBM可以为客户提供跨AI阶梯的全线产品及解决方案,包括构建统一的数据和AI容器化云平台Cloud Pak for Data,收集和管理异构混合数据、数据治理、数据分析(创建及扩展可信AI)和融合(把AI应用于企业的各个环节)。

在IBM公布的多家已应用IBM人工智能应用的客户中,最具有代表性的毕马威和法航等多家专业服务领域的跨国企业都在使用IBM人工智能的应用,或利用IBM的人工智能工具构建AI能力挖掘隐藏商业洞察,面向单调任务实现自动化,提升整体经营业绩,加快人工智能的发展步伐。

Rob表示,AI能力是企业实现认知型企业塑造的重要支撑,而自动化、可伸缩、容器化的、高度集成性的开放混合多云平台是基础。

深耕中国市场,IBM打造强健的生态系统

深耕中国市场35年,IBM与中国的客户和合作伙伴建立了深厚的合作关系和强健的生态系统。IBM支持合作伙伴的策略可以归结成三点,即赋能新科技、探索新模式、拓展新市场。随着数字化浪潮推进,IBM将继续凭借先进的技术、丰富的行业经验和敏锐的行业洞察,不断拓展生态,携手各方,在云原生的新时代,和客户、合作伙伴、开发者一起,帮助企业实现数字化和智能化的重塑。

严成文表示,任何一项新技术要在本土市场落地生根,我们都需要打造一个强有力的生态系统,这也是为什么IBM在中国大力发展这样一个生态系统,通过有实力的合作伙伴帮助IBM把解决方案交付给客户。“IBM专注于企业软件、企业级的IT,我们搭建一个平台,在这个平台上和合作伙伴共赢。”

2019年8月,广东佛山三水的淼才公司成为IBM Garage在中国的首个落点。作为数字化转型创新方法论的集大成者,IBM Garage秉承以客户为中心的原则,结合各类团队资源和技术能力,运用IBM Enterprise Design Thinking(IBM企业设计思维)的创新和快速验证方法,分析和解决企业内部的业务痛点,帮助企业更好地实现数字化转型。从成立到现在三个月,IBM Garage 已经替五家企业制定了数字化转型的方案,并已经开始了这其中两家企业的咨询、赋能和开发工作。

10月份IBM与上海张江集团举行联合签约,通过利用Cloud Pak for Application、Cloud Pak for Data,帮助合作伙伴构建人工智能解决方案,加速人工智能在张江地区的实施。11月5日,IBM与神州数码集团股份有限公司签署合作协议,宣布神州数码成为IBM中国第一家“Cloud Paks臻选合作伙伴(Premier Partner)“。

借助IBM Garage(IBM车库创新),企业可以打造开放协作、持续学习的文化,并推动业务成果的实现。从技术层面看,IBM Garage能将基于云的AI、自动化和区块链等技术应用到客户体验、关键工作流,痛点及潜在价值中,帮助企业快速启动创新。

Rob表示,IBM Garage是IBM和客户一起坐下来进行创新思考的空间,IBM打造一系列的工具链,让客户可以实现敏捷开发项目。IBM Garage提供了一种基于共创的新主张和新思维,以客户为中心,推动企业以创业速度达成创新和变革的共创体验,从而在数字化转型的过程中实现合作共赢。

严成文也表示,由研发、战略、流程、开发、设计和基础系统等多元化人才组成的IBM专家团队拥有多年、甚至长达二十年的企业级软件开发的经验,通过车库这样一种方式,他们就可以把这些经验传递给客户,与客户齐心合力构思新点子,通过MVP(最小化可行产品)来检验相关的应用和业务案例,并将得到验证的MVP推进到日常运营和工作流中。