 微软与毕马威达成50亿美元云服务合作伙伴协议

微软今天宣布与专业服务公司毕马威（KPMG）达成一项重要的新合作协议，毕马威将采用微软云服务来加快自己的数字化转型。

至顶网软件与服务频道消息： 微软今天宣布与专业服务公司毕马威（KPMG）达成一项重要的新合作协议，毕马威将采用微软云服务来加快自己的数字化转型。

对微软来说拿下毕马威是一次重大的胜利，因为毕马威与德勤、安永、普华永道并称为全球四大会计事务所，主要为大型全球企业提供税收、审计和咨询相关服务。

作为此次合作的一部分，毕马威将向其员工和客户推荐使用Microsoft 365和Dynamics 365等服务。毕马威表示，这些产品将成为全球153个国家和地区约207000名毕马威员工首选的协作和生产力工具。

此外，毕马威还计划采用微软Azure和Azure AI云服务作为自己打造基于云的计算平台计划的一个重要组成部分。毕马威称，Azure平台将帮助毕马威在人工智能、网络安全和机器人流程自动化方面构建一系列新功能。

此前在10月份，微软与美国五角大楼签署了一份为期10年、金额高达100亿美元的JEDI合同，这对微软来说是一次意外的胜利。微软击败了领跑者AWS，后者以特朗普总统涉嫌政治干预为由提出抗议。

微软和毕马威还将共同资助一个孵化器，该孵化器涉及云业务转型、智能业务应用和智能工作场所解决方案。双方表示，此举将帮助医疗和生命科学组织开发旨在改善临床、运营和财务绩效的新工具，为风险和合规流程数字化提供一款风险管理、合规性和内部审计工具。

两家公司已经签署了一项为期5年的初步协议。

“毕马威拥有深厚的行业和流程专业知识，再加上我们在可信云方面——涵盖Azure、Dynamics 365和Microsoft 365——的优势，将使双方的精髓融为一体，帮助全球客户在日益复杂的业务环境中变得更加敏捷，”微软首席执行官Satya Nadella在声明中这样表示。