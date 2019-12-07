 盘点：2019年最炙手可热的10家数据分析初创公司

想要为客户提供最新软件和服务以解决大数据挑战的解决方案提供商都应该值得我们关注。下面就让我们来看看2019年的这10家热门数据分析初创公司。

至顶网软件与服务频道消息： 从简单的报告工具，到复杂的基于人工智能的预测性和规范性分析系统——业务软件就是各种让不断增长的海量数据变得有意义的方法。根据市场分析公司IDC的预测，数据量将从2019年的40 ZB增长到2025年的175 ZB。

难怪有企业和组织预计今年在大数据和业务分析解决方案上的支出为1891亿美元，到2022年这一数字将达到2743亿美元。尽管这些支出大部分将流向那些大型的、成熟的厂商，但有很多大数据技术创新都是来自于那些在数据管理和业务分析领域开发颠覆性软件的初创公司。

那些想要为客户提供最新软件和服务以解决大数据挑战的解决方案提供商都应该值得我们关注。下面就让我们来看看2019年的这10家热门数据分析初创公司。

Aible

首席执行官：Arijit Sengupta

Aible开发了所谓“现实世界”的人工智能技术，该技术基于成本效益权衡和运营约束来分析数据对业务的影响和可能带来的业务成果。尽管大多数人工智能系统都强调模型的准确性，但Aible的创始人称，这种方法并未考虑到不同类型的错误可能导致的代价也是不同的，可能忽略了即使是百分之一的交易对企业而言也是巨大的胜利。

总部位于旧金山的Aible公司成立于2018年10月，于今年3月正式对外发布。Aible已经与业务分析厂商Tableau Software建立了合作伙伴关系，两家公司的产品链接在一起，为企业用户提供一种在Tableau环境中采用Aible AI功能的便捷方法。

Alluxio

首席执行官：Steven Mih

Alluxio开发了一个用于云中分析和机器学习的数据编排平台。该平台基于一个以内存为中心的架构，从根本上实现了存储和计算功能的分离，使数据更接近分布式计算操作，简化了对云工作负载的数据访问。

Alluxio是于2015年Tachyon开源项目的创始人在加州伯克利分校AMPLab成立的。Alluxio总部位于加利福尼亚州圣马特奥，在今年8月的B轮融资中筹集了850万美元，总资金达到1600万美元。今年3月Mih份被任命为首席执行官，Alluxio技术开发者、同时也是Alluxio创始CEO的Haoyuan Li担任首席技术官。

Noodle Analytics

首席执行官：Stephen Pratt

Noodle Analytics正在开发针对所谓“工业4.0”或者智能工厂应用的基于AI的数据分析技术，以管理产品质量、资产健康状况和生产流程，所有这些的最终目标都是为了提高效率并减少制造、消费品、运输和分销过程中的浪费。

该公司的Noodle.ai企业人工智能平台包括了Edge Gateway和Edge Server等设备。

Noodle Analytics成立于2016年，位于美国旧金山。

Panoply

首席执行官：Yaniv Leven

Panoply提供了用于数据分析的简单数据管理功能。Panoply云平台是一个“智能”数据仓库，可以自动完成业务分析的三个主要步骤：数据收集和转换（ETL）、数据库存储管理、查询性能管理。

Panoply系统支持：多种数据源包括MySQL、Microsoft SQL Server、MongoDB和PostgreSQL等数据库；存储系统，包括Amazon S3和Google Cloud Storage；广告系统，例如Google AdWords、Facebook Ads和DoubleClick；CRM系统，包括Salesforce、Zoho和HubSpot。业务分析方面，Panoply支持各种工具包括Tableau、Chartio、Looker、Microsoft PowerBI、Qlik和WebFocus。

这家位于旧金山的初创公司于2015年成立，在今年11月5日宣布Panoply平台已经与Microsoft Azure SQL Warehouse进行了集成。

Promethium

首席执行官：Kaycee Lai

Promethium正在通过自己的Data Navigation System（10月发布的一款数据背景平台）来应对自助数据发现和自助服务分析的挑战。该平台使用机器学习算法和自然语言处理为用户提供准确的数据，以通过定位数据演示如何组装数据，自动生成SQL查询以获取准确的数据，然后执行查询，在几分钟内给出正确答案。

该系统与主流的数据库、数据仓库、数据湖、基于云的数据源、数据管理和商业智能系统进行了集成。该平台是通过公有云、客户虚拟私有云或者本地部署以“软件即服务”的方式提供的。

Promethium位于旧金山，成立于2018年2月。

Rockset

首席执行官：Venkat Venkataramani

Rockset开发了一种无服务器搜索和分析技术，可以在云中执行运营分析，而传统的交易数据库或数据仓库是无法做到这一点的。

Rockset的系统可以对TB级的NoSQL数据进行实时SQL查询，从而快速且便捷地提取和查询数据，以服务实时API和实时仪表板。该软件可以处理各种来源的数据，包括Amazon S3、Amazon DynamoDB、Amazon Kinesis和Amazon Redshift；Apache Kafka；和Google Cloud Storage。

Rockset于2016年由CEO、前Facebook基础架构团队工程总监Venkat Venkataramani和CTO Dhruba Borthakur共同创建，后者曾是Facebook数据库团队的工程师，并且是Hadoop分布式文件系统的创始工程师。Rockset总部位于加利福尼亚州圣马特奥。

Second Measure

首席执行官：Michael Babineau

Second Measure的自助数据分析平台使用消费者的交易数据来提供有关企业绩效和消费者支出模式的仪表板视图。

Second Measure成立于2015年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥市，于今年2月进行的A轮融资中获得了来自Bessemer Venture Partners、Goldman Sachs和Citi Ventures的2000万美元资金。

Skymind

首席执行官：Chris Nicholson

Skymind正在开发的人工智能和机器学习技术，可用于物流、制造、政府、金融和呼叫中心运营的仿真和预测分析应用。例如，Skymind的Pathmind服务运用人工智能在云端运行仿真。

Skymind总部位于旧金山，于2014年成立。

Tellius

首席执行官：Ajay Khanna

Tellius开发了基于搜索的、基于人工智能和机器学习的分析平台，可以帮助业务用户使用自然语言查询数据，并从分散在多个来源中的海量数据中获得洞察。Tellius还提供了针对特定行业的系统，用于金融服务、零售、医疗、保险和通信领域的数据分析。

Tellius总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，成立于2015年。Tellius在2月加入了Google Cloud Partner Program计划，其软件可以运行在Google Cloud Platform上。

Zenoptics

首席执行官：Saurbh Khera

随着自助服务业务分析的日益普及，报告在激增的同时也给业务智能管理者带来了数据管理和数据治理方面的麻烦。

Zenoptics开发的平台将商业智能、数据和分析工具聚合到一个统一的门户，允许用户在使用不同报告和分析工具的情况下也能访问、共享和报告数据，同时为管理层提供监管机制，改善企业组织现有商业智能投资的投资回报。

Zenoptics总部位于圣何塞，于2015年成立。