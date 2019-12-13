微软宣布推出Azure Blockchain Tokens和企业数据管理器

微软近日宣布，基于Azure云的微软分布式账本区块链服务将增加一些新功能，包括Azure Blockchain Tokens预览版、企业级区块链数据管理器和以太坊开发工具包。

微软近日宣布，基于Azure云的微软分布式账本区块链服务将增加一些新功能，包括Azure Blockchain Tokens预览版、企业级区块链数据管理器和以太坊开发工具包。

微软于2015年推出基于Azure的区块链即服务产品Azure Blockchain Service，此后一直在不断扩展该服务的功能集，最近增加了一项简单机制的预览，该机制将允许客户对物理资产或者数字资产进行代币化。

微软指出，这项新功能将通过简化基于行业标准的法规遵从代币的创建和管理，加速企业采用区块链技术。

为此，Azure Blockchain Tokens预览版提供了适用于常见方案的预构建模板，并且未来还将支持由合作伙伴创建的模板库。

CEEK VR是微软现有合作伙伴之一，该公司使用Azure Blockchain Tokens实现了智能票证的代币化，从而让内容创建者可以追踪内容收看的情况，确保向创作者支付的版权费是基于可信赖数据的。

CEEK VR首席技术官Mary Spio表示：“CEEK Virtual Reality正在寻找可信赖的合作伙伴，帮助我们在区块链上验证内容观看者。Azure Blockchain Tokens很完美，因为它极大地减少了我们投入市场的时间，是一个在区块链上提供验证的可靠合作伙伴。”

此外，微软Azure Blockchain Service还新增了一项旨在提供企业级数据集成的新区块链数据管理器服务预览。

该数据管理器的目的是简化大规模区块链数据管理，使客户能够专注于业务。该预览版可以捕获区块链分类帐数据，对其进行转换（包括加密的事件和属性状态数据），然后使用Azure Event Grid将信息交付给多个源。

区块链数据管理器支持多种公共和私人交易数据格式，并极大地简化了现有应用程序与区块链上数据的集成。

据了解，微软的区块链产品组合中还增加了一款开发者工具，一个面向Visual Studio Code的全新Azure Blockchain Development Kit for Ethereum扩展。

以太坊是一种用于业务逻辑的公共区块链，围绕着执行智能合约、自执行合约（仅在满足特定条件时才交换代币）而设计的。而以太坊是全球第二大区块链，市场规模达164亿美元，主要运行比特币。

目前，微软还有许多其他区块链相关的开发产品，包括与OpenZepplin智能合约创建工具的集成，以及用于连接以太坊的Infura基础设施工具。