Oracle第二季度财报好坏参半 云服务成最大亮点

Oracle近日公布的第二季度财报好坏参半，未能达到预期，使得股价在延长交易中下跌了3％。

Oracle近日公布的第二季度财报好坏参半，未能达到预期，使得股价在延长交易中下跌了3％。

Oracle公司董事长兼首席技术官Larry Ellison表示，Mark Hurd前不久去世后，Oracle目前还没有计划聘请Safra Catz之外的第二位首席执行官。

该季度Oracle在股票薪酬等特定成本之前的利润为每股90美分，收入为96.1亿美元，只同比略微增长了0.5个百分点。此前华尔街预期Oracle在该季度的利润为88美分，收入为96.5亿美元。

该季度Oracle的最大亮点是云服务和许可支持业务部门，同时也是Oracle规模最大的一个业务部门，收入为68.1亿美元，比去年同期增长3％，但略低于华尔街68.2亿美元的预期。在该部门下，Oracle Autonomous Database的云收入翻了一番。

Ellison在一份声明中表示：“Oracle Autonomous Database尽管还处于发展初期，但是已经有数千家客户运行在我们的第二代公有云中。”他说，预计“未来几个月这块业务的增幅将随着我们把运行在Gen2 Cloud@Customer上的Autonomous Database发布到庞大的本地环境中而急剧增加。”

其他业务方面，云许可证和本地许可业务贡献了11.3亿美元的收入，比去年同期下降了7％。硬件收入减少2％至8.465亿美元，服务收入减少1％至8.06亿美元。

Ellison强调了Oracle云企业资源计划产品的增长，其中Fusion ERP收入增长37％，NetSuite ERP收入增长29％。他说，Oracle有机会争夺竞争对手的客户群来进一步发展自己的ERP业务。

Oracle在电话会议上表示：“SAP的很多大客户已经和我们展开合作，制定迁移到Fusion ERP的计划。我们赢得了SAP客户群的青睐。”

除此之外，Pund-IT分析师Charles King认为，Oracle收益超出预期而收入未达目标可绝对不是一个好消息，而且上个季度的业绩也是低于预期的。

King表示：“这显然让Oracle的一些股东感到不安，但是鉴于Oracle的业绩与分析师的期望之间差距很小，所以转而投奔其他厂商也许是一个比较极端的反应。”

说到缓解，King表示，该季度结束的时候Oracle并不是唯一一家遇到难题的厂商，中美持续不断的经济和贸易争端下，很多科技公司都面临挑战。

Constellation Research分析师Holger Mueller认为，Oracle即使在未达到目标的情况下也能很好地保持收入增长，但主要的挑战是如何继续前行。

“显然Oracle确实需要NetSuite，否则业务将会萎缩。硬件、本地许可和服务业务都在萎缩，而且Oracle在EMEA（数据库业务表现抢眼的地区）方面也没有实现增长，这一点令人惊讶，可能是执行方面的问题。这些增长引擎的表现需要摆脱收入线不断萎缩的困境，而这正是Oracle在第三季度和第四季度需要做的。”

该季度Oracle联席首席执行官Hurd英年早逝的消息震惊业界。Oracle在电话会议上表示，公司计划引进一些新人才包括“潜在的首席执行官”，但他说“没有计划设置第二个首席执行官”，这意味着目前公司还将由Catz领导。

同样在该季度，Oracle宣布了与VMware达成重要的合作伙伴关系，使双方共同客户能够构建混合云环境，从而可以在Oracle的云中运行VMware服务。此外，Oracle还在该季度收购了客户忠诚度初创公司CrowdTwist。

Catz向投资者表示，预计第三财季每股收益在95至97美分之间，中位数仅略低于华尔街预测的每股97美分。