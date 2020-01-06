官宣：科技行者正式成为CES全球官方合作伙伴

至顶网软件与服务频道消息：美西时间2020年1月7日-10日，第53届国际消费类电子产品展览会（International Consumer Electronics Show，简称CES）即将在美国拉斯维加斯拉开帷幕，科技行者作为CES全球官方合作伙伴，将带来权威、官方、好看的现场报道。

CES是世界最大的消费类电子产品和技术的年度会展，其规模在全美各类年度会展中首屈一指，该展会始于1967年，迄今已有50多年历史，逐渐发展成为全球规模最大、水平最高和影响最广的消费类电子产品展览会。近年来，作为全球消费类电子领域的风向标，CES一直是全球科技创新者和突破性技术的试验场，越来越多的厂商来到CES，展示他们在消费类电子及相关领域的最新技术和研究成果，该展已成为批发商、连锁零售商、开发商及有关厂商等世界级买家采购的理想场所，亦是中国电子厂商开拓美国乃至美国周边国家市场，了解国际最新电子行业趋势，掌握电子行业最新动态之绝佳渠道。

CES官方资料显示，CES 2020将呈现逾300场会议，1100名发言人，以及来自超过45个国家的1200家初创公司；超过4,500家参展商将向170,000多名参与者推出近20,000种最新变革性技术产品，其中包括5G连接，AI，AR/VR，智慧城市，体育，机器人等，通过CES，我们或许能看到下一次技术爆发的方向。值得一提的是，今年是苹果时隔28年后重返CES，此次苹果不会发布新品，而是来讨论“隐私”话题。另外极具话题性的是，美国总统唐纳德·特朗普的女儿、Trump Organization副总裁伊万卡·特朗普（Ivanka Trump）也将与美国消费者技术协会（CTA）主席Gary Shapiro进行一场“炉边谈话”。

接下来的一周，全球科技圈即将进入CES时间。2020年恰逢全球5G商用，科技行者也将奔赴CES 2020现场，带来5G、AI、AR/VR等前沿技术和产业应用的第一手报道。

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