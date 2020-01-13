加速企业AI应用的三个问题和一个解决办法

目前许多企业对AI技术的接纳程度还主要是单点切入，试水面并不广。一方面是碍于AI技术本身发展的成熟度，另一方面是很多企业事实上并没有为启用AI布局做好准备。

第三次人工智能浪潮非常重要的一个特点在于，技术与实体的结合更加紧密，这也是技术价值被释放的前提。比如在金融行业，AI被用于用户精准分析和反欺诈；在零售行业，AI正在帮助提升消费者的个性化体验，用于企业精准营销、实时库存追踪、动态定价等场景；在制造行业，AI被应用于设备的运营和维护，提前预测设备故障，合理安排生产进度和资源调配。

无疑，AI将带来生产力的极大提升。根据麦肯锡对全球2000多名高管的调查显示，在已经采用了人工智能技术的企业中，有63%表示，其业务（主要是市场营销和销售领域）出现了明显的收入增长，同时，有44%表示，人工智能确实降低了企业的成本，尤其是制造和生产成本。

但是，目前许多企业对AI技术的接纳程度还主要是单点切入，试水面并不广。一方面是碍于AI技术本身发展的成熟度，另一方面是很多企业事实上并没有为启用AI布局做好准备。总而言之，阻碍AI应用的因素有很多，比如：

>>> 问题一：并不是每个企业都具有强大的数字化能力，在很多情况下，甚至数据的获取、访问、整理和分析都成问题，因此，企业数据很难为AI所用；

>>> 问题二：当下绝大多数AI应用都散落部署在企业不同的业务场景中，并且彼此之间割裂，联动性差，没有形成长期的规划和完整的人工智能布局，这也使得企业很难挖掘出数据的整体价值；

>>> 问题三：AI的落地需要大量的定制，而由于团队能力不足以支撑，过去复杂的IT运维方式也在拖AI项目的后腿，因此在新应用开发、实施和后期运维过程中，企业也面临着巨大的挑战。

也就是说，企业要用好AI，不仅要改变战略思维、弥补技术短板，还面临着人才资源匮乏、投入周期长、运维难度大等问题，这些不确定性和风险正在让许多企业望而却步。

如何对症下药？

IBM打造了一个通往数字化的人工智能阶梯，能够帮助企业为AI之旅做好准备，加速企业数字化。其中的“砝码”，是IBM Cloud Pak for Data。作为IBM新一代数据及人工智能平台IBM Cloud Pak for Data将覆盖企业数据和人工智能应用的全生命周期，一招破解以上三大问题。

首先，IBM Cloud Pak for Data能够实现从数据收集、组织到分析、AI应用的全打通，无论企业面对数据获取、清洗、分析还是什么样的数据难题，都可以从Cloud Pak for Data中找到解决办法。

同时，IBM Cloud Pak for Data是一个企业级数据与AI平台，能够部署在任意云架构上，通过统一平台实现管理和协同。并且，无论企业数据位于本地、公有云还是私有云，Cloud Pak for Data都可以进行混合数据管理，便于企业从全局出发统一制定数据战略。

非常重要的是，IBM Cloud Pak for Data在短短4小时内就可以完成部署，并且即插即用。而基于AI Ops，还可以实现智能化运维和自助分析。不仅如此，Cloud Pak for Data还集成了大量数据科学工具和Watson AI服务，能够帮助技术人员、数据分析人员、业务用户快速将数据模型部署到生产框架中，更好地理解和分析数据、预测业务成果。

除此之外，IBM Cloud Pak for Data还有很多厉害的功能，1月16日，IBM专家将在线介绍如何快速部署这一数据与AI平台，并展示IBM Cloud Pak for Data的更多特点和技能。

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