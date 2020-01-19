微软任命新的首席战略官和首席数字官

微软将从下个月开始，加强向高级领导团队成员Kurt Delbene报告的团队。Delbene是微软的企业战略、核心服务工程与运营执行副总裁（并兼任该公司的首席数字官），下个月开始将有两位新的成员向他汇报工作，两位新成员都是行业资深人士。

Bobby Yerramilli-Rao将以首席战略官（CSO）和企业战略企业副总裁（CVP）的身份加入微软，领导企业战略团队，并直接向Delbene汇报。Andrew Wilson将担任首席数字官（CDO）和核心服务工程企业副总裁，也直接向Delbene汇报。核心服务工程是微软自己内部的IT运营——该团队基本上是负责构建和管理微软自身使用的产品和服务。

Yerramilli-Rao是生物科学公司Cambridge Epigenetix的联合创始人和联合主席，也是致力于将生物化学应用于癌症治疗的Inflex公司的联合创始人。他的LinkedIn资料显示，他还曾是Fusion Global Capital（以前是Hermes Growth Partners（HGP））的联合创始人和管理合伙人。Wilson在埃森哲工作了31年，并担任该公司的首席信息官超过6年。这两位高管都将从二月份的第一周开始正式进入微软就职。

Delbene在卸任了卫生和人类服务部部长的高级顾问之后，于2015年重新加入了微软，据称他曾经负责尝试修复Healthcare.gov。卸任后，DelBene于2014年9月加入Madrona Venture Group，致力于在西北太平洋地区投资技术初创公司并提供咨询服务。在2013年离开微软之前，他曾担任微软办公室部门总裁。

微软还有其他一些组织调整的新闻，该公司于1月17日公开宣布，将在政府事务部门增设两个高级职位，并将在纽约的联合国开设新的微软代表处。还有两项新的任命：现任欧洲政府事务部门副总裁的John Frank将负责建立新的联合国代表处；而丹麦大使Casper Klynge将加入微软，担任新的欧洲政府事务部门副总裁。Frank和Klynge都将直接向微软总裁Brad Smith汇报。