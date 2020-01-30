 微软发布第二季度财报 商用云和智能云业务再次表现强劲

微软今天发布的第二季度财报表现强劲，不仅突显了微软在商用云和智能云方面的实力，也使微软的股价在盘后交易中上涨近3％。

至顶网软件与服务频道消息： 微软今天发布的第二季度财报表现强劲，不仅突显了微软在商用云和智能云方面的实力，也使微软的股价在盘后交易中上涨近3％。

该季度微软在股票薪酬等特定成本之前的利润为每股1.51美元，收入为369亿美元，比去年同期增长14％。此前华尔街预期的每股盈利仅为1.32美元，收入为356.7亿美元。

强劲的云业务增长对微软来说似乎已经成了一种习惯，过去一年中微软的股价上涨了63％，而这主要是由于Azure公有云基础设施业务以及Office 365和Dynamics 365等软件即服务产品的成功带来的。

在刚过去的这个季度中，Azure收入增长了62％，比去年同期的76％增幅有所放缓，但超出了此前高盛58％的增幅。

微软没有透露来自Azure的实际收入，因此无法与AWS等主要公有云竞争对手进行比较。但是微软方面表示，包括Azure、GitHub、SQL Server和Windows Server在内的智能云业务在该季度贡献了118.7亿美元的收入。

这比去年同期增长了27％，超过了华尔街预期的114亿美元。微软方面表示，智能云业务的增长得益于终止支持Windows Server 2008促使很多客户进行升级。

微软另一个云业务部门，Productivity and Business Processes部门（包括Office 365、Dynamics 365和LinkedIn）的收入为118.3亿美元，同比增长17％。

其他方面，微软最大的业务部门More Personal Computing的收入为132.1亿美元，同比增长1.6％。该部门包括Windows、Surface、Bing和Xbox等产品线，其中Xbox的收入同比减少了43％，这是可以理解的，因为消费者都在等着今年年底微软下一代Xbox游戏平台的发布。

微软终止支持Windows 7操作系统促使微软Windows许可收入猛增，因为很多企业被迫升级到Windows 10。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示，微软延续了过去几个季度的收入增长，云和SaaS的增长再一次表现出色。

Moorhead说：“我认为这要归因于过去五年来云计算投资的增长，以及以端到端、安全的解决方案这种独特方式满足跨国企业需求的能力。此外，微软还加强了在零售业、制造业、医疗、金融和大型政府等关键垂直领域的销售和市场营销工作，我相信这会产生非常积极的影响。”

该季度微软的云业务增长显著，特别是在宣布获得美国国防部备受争议的JEDI合同之后——未来十年该合同可能产生高达100亿美元的价值。

该季度Salesforce也宣布将使用Azure云来支持Marketing Cloud业务，同时微软还推出了新一代Surface产品。

微软首席执行官Satya Nadella表示：“我们正在跨技术堆栈的每一层进行创新，并在对客户成功至关重要的关键领域长期处于领先地位。随着我们不断扩大机会，我们正在努力确保我们的技术具有包容性、可信性，打造一个更可持续的世界，让每个人和每个企业组织都可以从中受益。”