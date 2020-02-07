AWS、微软、谷歌、混合云和SaaS厂商百花齐放

2020年云计算将变得更加成熟、走向多云化，云计算厂商将更加专注于抢占垂直市场，加大销售力度以争夺市场份额。

然而，选择一家顶级云服务提供商并不容易。无论是基础设施即服务领域的AWS、微软Azure和Google Cloud Platform，还是多云混合部署领域的IBM、Dell Technologies、HPE和VMware，每个企业都有很多选择。软件即服务领域也是如此，Salesforce、Adobe和Workday，与基础设施和数据库即服务市场的SAP和Oracle展开竞争。

也就是说，相比2017、2018和2019年来说，2020年云计算领域的主要趋势已经发生了一些变化，主要包括：

- 多云是面向企业的一大卖点和理想目标。企业很清楚厂商锁定问题，他们希望将应用抽象化，以便他们跨云移动这些应用。因此很多厂商打造了可以接入多云环境的平台，把多云作为他们推广的一大主题，例如VMware或Red Hat。

- 竞争热点是数据采集。驻留在云中的企业数据越多，厂商的客户粘性就越大。云计算厂商向企业推销他们的平台，用来保存数据用于分析和实现体验个性化，这已不是什么秘密。

- 围绕市场不确定和质疑的销售策略将成为常态。到2019年底，媒体界似乎展开了一场围绕AWS re:Invent大会的头脑大战，因为三大巨头开始在多个行业相互竞争。

人工智能、分析、物联网、边缘计算将成为顶级云服务提供商体现差异化的因素，还有无服务器和托管服务。AWS目前占有大多数市场份额，因为AWS具有先发优势，迅速丰富服务内容，成为首选的云服务提供商。

AWS具有在人工智能、物联网和分析领域的垂直销售能力是至关重要的。微软Azure则通过人工智能和机器学习来体现差异化。Google Cloud Platform凭借机器学习这一强项赢得一席之地。

在此背景下，让我们来看看AWS都具备哪些优势：

AWS是公有云计算的早期领导者，并已成为人工智能、数据库、机器学习和无服务器部署的主要厂商。

AWS是2008年推出了第一款云计算服务和基础设施即服务，并以惊人的速度推出新服务，创建自己的计算堆栈，提高效率的同时节省成本。AWS已经远远超出了云计算和存储的范畴。如果基于Arm的处理器成为数据中心的规范，那么AWS就是一匹黑马，AWS推出了第二代Gra​​viton处理器和基于该处理器的实例，如果成功的话，Graviton和Nitro抽象层可以成为AWS在云市场展开竞争的一个秘密武器，

AWS在第四季度的收入突破了100亿美元，年收入运营率达到400亿美元。

AWS首席执行官Andy Jassy在AWS re:Invent 2019大会上介绍了AWS的未来愿景，包括人工智能服务、用于分析的堆栈和大量专用数据库，但是他传达了一个更广泛的信息是，AWS将不懈地进行创新。