功能与体验并重 WebEx成在家办公视频会议首选

WebEx电话会议是一个可以多方同时进行通话的平台，利用互联网实现不同地点多个用户的数据共享，主要用于会议、培训、客户远程指导等，让产品演示、共享应用程序、文档展示等操作如同近在咫尺那样容易。

至顶网软件与服务频道消息：新冠疫情突然来袭，少聚集、少外出、不接触陌生人成了关键词。为响应国家、医疗专家号召，各地企业纷纷延迟复工时间。这虽然有效阻止了疫情的扩散，但对企业运营产生了不小的影响。鉴于此，在家办公、远程办公、在线办公等成了全网关注焦点，在家办公也成了办公新热潮。

作为远程协同刚需的视频会议哪能少的了。为此，至顶网选取了市面上比较流行的视频会议软件在疫情期间进行了使用体验，为大家选择一款适合自己的会议系统提供参考。

说起WebEx，这个全球占有率第一的网络视频会议解决方案可谓是大名鼎鼎。其专业性不容置疑，毕竟WebEx有着超过20年会议服务专业运营经验，其融合网络视频会议和电话会议，打造最佳的会议系统。比如在无限制级的云视频会议，打造千人千面网络视频会议体验，丰富的多媒体互动功能，提升参会体验；在电话会议方面，一部电话或手机，地球的每一个角落轻松2步开启电话会议；全球五大洲、66个国家地区均可实现多方通话。

WebEx电话会议是一个可以多方同时进行通话的平台，利用互联网实现不同地点多个用户的数据共享，主要用于会议、培训、客户远程指导等，让产品演示、共享应用程序、文档展示等操作如同近在咫尺那样容易。

WebEx以体验为中心，特点可以概括为：一键开会，简单易用，并可提供深度定制；极致稳定，极致高清，云端存储，画面流畅，不卡顿；数据共享，支持共享屏幕及文档、数据等，提升协作效率；多重防护，安全有保障；全终端覆盖，支持电脑、手机、平板、硬件视频会议终端等接入。

为了将这些功能特点进行直观呈现，至顶网从易用性、功能性、用户体验、支持人数、费用等方面进行了实际体验。参与部门包括产品技术部、编辑部、数据部门等。

易用性

易用性方面，现在WebEx在中国的运营是由科天云进行负责，这样本地化公司进行运营能够给用户带来更佳的使用体验。

使用WebEx进行视频会议非常简单，首先注册账号，然后登陆后台就可以开启会议了；创建主持人会议。通过浏览器访问WebEx地址，登录WebEx主持人账号；登录成功后，创建主持人会议，点击开始会议；创建成功后，将参会号码及参会地址告知给参会人员。

我们把会议链接发给需要参会的人员，他们打开链接，输入参会姓名和邮箱，然后浏览器会自动下载一个exe执行程序，我们安装后，再重新打开会议链接，浏览器提示我们打开应用，这样我们就可以通过安装后的应用加入视频会议了。

这个应用非常轻量，只需要简单安装即可，用户基本上没有安装门槛，也不用担心系统配置问题。一键入会，WebEx Meetings上所有视频会议都可以单击会议链接直接打开Webex Meetings 应用程序，没有任何选项和中间环节。

而且WebEx支持无限制国际电话均可拨入与呼出，只需要拨打指定的400电话，然后输入会议ID即可加入会议。在测试期间，我们使用手机拨入会议系统，通话质量清晰无杂音。

总结一下，WebEx从开启会议到参会者加入会议非常简单，同时基于浏览器的轻量化应用体验非常方便，实现了无障碍入会：随时随地、不限终端（PC、手机等）的视频接入，全面覆盖办公人群。

功能性

视频会议不只是音视频，还需要增加与会议相关的功能。功能性方面，WebEx的功能非常全面，比如笔记、录制会议视频、共享（应用程序、白板、桌面、多媒体内容等）。

笔记功能很实用，在视频会议中，我们随时进行会议纪要的书写。

会议录制功能可以实现会议视频的本地录制或者云端录制，方便会议后续的复盘。

特别需要指出的是共享功能，可以共享桌面、应用程序或者白板以及多媒体内容，而且指定共享内容，其他会议者只能看到指定的共享内容，而不用担心隐私问题。

从功能层面，WebEx涵盖了视频会议的各项功能，特别是我们在测试中对于其强大的共享功能感同身受，不管是桌面还是白板或者文档、程序等，WebEx都可以呈现给与会者，非常强大和方便。

用户体验

用户体验方面，作为SaaS应用，WebEx在流畅度和稳定性方面可圈可点。不管是演示文档还是音视频通话，在现有的网络环境下，不管是PC端还是手机端，卡顿现象基本不存在。

而且在加入会议前WebEx会检查声音、视频内容是否正常，避免入会后再作调整影响会议秩序。这从一定程度上保证了会议进行的稳定性。

虽然WebEx在功能方面提供了丰富的选择，但是这丝毫没有影响其产品体验，各个功能在使用界面和获取上非常人性化。

人数及费用

在线会议系统对于人数是非常敏感的，所以我们看到免费产品基本上对于与会人数进行了限制，毕竟这对会议服务器和带宽的要求是巨大的。

在支持人数方面，我们测试小组是六个人，企业可以根据自身情况进行申请更多人数的视频会议。费用方面，大家可以咨询WebEx官方客服。

总结

在整个参与测试过程，我们最大的感受是WebEx的会议功能极其强大，涵盖了视频会议的方方面面，专业性不容置疑。

其实现在WebEx不再是一个单一的产品，而是一个平台，包括面向会议用途的全新Webex Meetings应用，以及名为Webex Teams的全新无缝团队协作应用，还有Webex Calling、Webex客户服务中心、Webex硬件设备等。

如果企业需要一款专业性的远程会议协作产品，WebEx是最佳选择。