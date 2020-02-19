远程会议系统用户调查

用户的远程会议系统体验到底如何？它们对会议系统有哪些关键诉求？在这个非常时期我们启动了本次远程会议系统的用户调查，通过这个调查让我们看到用户的真实体验和需求，也了解了现有会议系统与用户需求之间的距离。

2020年春节，一场发端于武汉华南海鲜市场的新型冠状病毒肺炎席卷全国，疫情之下，远程办公成为不得已选择，会议正是其中一个重要组成部分。2月3日是原定的节后上班日，无法正常上班的公司纷纷发起电话会议，用户暴增让多个厂商的电话会议系统崩溃凸显了这一需求的必要性。

远程会议系统其实存在由来已久，随着SaaS的普及和社交媒体流行，今天用户的选择非常丰富，既有专业会议系统也有大量的免费会议系统。用户的远程会议系统体验到底如何？它们对会议系统有哪些关键诉求？在这个非常时期我们启动了本次远程会议系统的用户调查，通过这个调查让我们看到用户的真实体验和需求，也了解了现有会议系统与用户需求之间的距离。