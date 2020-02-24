浪潮云如何助企业打赢疫情下的“生存攻坚战”？

浪潮云携手合作伙伴和开发者进行的一系列有力举措，推出的大量免费产品功能和平台服务正在助力许多中小企业打赢这场特殊的“生存攻坚战”，这是浪潮所诠释的“担当和责任”，同时也体现了浪潮云与所有同胞同舟共济，共克时艰的决心。

疫情当下，每一个人、每一个企业、每一个组织，都在用自己的方式诠释着何为担当与责任。奋战一线的工作人员、伟大的逆行者，一批又一批驰援疫区的资金和物资，提前复工的物资生产厂、业务停摆的大小企业，还有为疫情人群追踪、药物研发、患者诊疗提供各类技术支持的科技企业……逆境，让我们更深刻地明白“同舟共济”的意义。

从疫情警报拉响至今，数百个科技企业纷纷投入到抗击疫情的斗争中，捐款、捐物、捐力。浪潮，作为我国科技企业的排头兵，自然也成为其中一支重要力量。

科技抗“疫”行动从未停止

1月26日，针对新型冠状病毒肺炎疫情，浪潮成立了集团应急工作指挥部，首批捐赠医疗防疫物资近10万件，并组织成立了IT通信运维应急团队，全力为疫区提供通信保障，同时确保在黄冈、孝感、利川三地云数据中心业务系统的平稳运行；2月2日，浪潮高端装备智能工厂紧急复工，生产供国家调度用于防疫的服务器等信息化产品面对医疗、政府应急等疫情防控行业客户，调配浪潮云服务资源优先保障相关服务。

而在此之前的1月22日，浪潮云也早早启动了特保应急预案，全力支撑浪潮云在各地和各级政府部门的云上业务，尤其是针对医院、卫健系统做好服务支撑，支持各地政府的疫情阻击工作。

病毒仍在肆虐，浪潮云的抗“疫”行动也从未停止。医护一线的疫情阻击是第一“战场”，而被病毒拖住“脚步”的企业复工攻坚战同样是一场关乎生存的“战争”。虽然各地方政府纷纷出台了支持中小企业度过难关的相关政策，但于很多中小微企业而言，这仍然只是杯水车薪。

因此，有序复工成了很多企业的“头等大事”。

根据中国中小企业协会2月18日发布的调查显示，截至2月14日，已复工企业仅为59.29%，其中，38.9%的企业经营暂时处于停顿状态;近7成的中小企业反映营业收入减少，超8成企业账上资金支撑不足3个月。可以说，情况不容乐观。

在这方面，浪潮云也提供了有力的支持。2月15日，浪潮云正式发布了“同舟计划”，基于“云+”协同工作平台面向中小企业免费提供20项相关产品与服务；面向合作伙伴进行资源补贴，提供营销推广支持；面向开发者免费开放定制化开发平台。同时，浪潮云还发出召集令，招募更多合作伙伴和开发者一起加入阵营，共同帮助中小企业在疫情期间渡过难关，打赢这场疫情防控阻击战。

“同舟计划”助企业打赢 “生存攻坚战”

在上周的“同舟计划”解读会上，浪潮集团副总裁庞松涛表示，中小企业不仅是吸纳就业的“主力军”，更是激励创新、带动投资、促进消费的重要“生力军”，因此，在防控疫情的同时保护中小企业良好运转迫在眉睫。近期，浪潮多措并举先后发起多轮科技战“疫”，推出一系列免费服务产品，并重磅发布“云+战疫版”，助力安全运行与经济恢复“双拳”并进。

浪潮集团副总裁 庞松涛

对此，浪潮云生态合作部总经理王明飞介绍，在“同舟计划”中，浪潮云将基于“云+”协同工作平台，在2月15日—4月30日期间，面向受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响生产经营遇到困难的中小企业，免费提供云服务器、软件开发服务平台等浪潮云IaaS、PaaS服务；免费开放“云+战疫版”视频会议、企业人力资源管理、疫情收集等功能；通过浪潮数据金融“一贷通”联合多家银行为疫情防控物资重点生产企业及上下游企业开通绿色融资服务通道，首批准备贷款备用金30亿元，共同建立疫情防控应急融资工作机制；联合合作伙伴在“云+”免费开放一系列工业互联网云上应用服务，帮助中小企业快速复工、提升管理水平。

浪潮云生态合作部总经理 王明飞

举例来说，通过浪潮云“云+”战役版中的疫情防控信息上报系统，企业可以一站式进行员工复工信息采集、企业复工复产备案、企业防疫申报，实现企业复工数据动态底数清、疫区人员来源明、企业员工健康情况实时统计；通过浪潮云视频会议服务，员工之间可以轻松进行远程视频会议、远程培训、跨部门可视沟通和可视化工作协同等业务应用的服务，其中包含的会议管理、音视频控制等功能，还适用于多场景多终端，支持无账号入会；通过浪潮云会计“互联网+财税”服务平台，记账、报税、经营状况分析等工作，员工也可以随时随地轻松搞定，进而降低小微企业信息采购成本，提高工作效率。

如此种种，浪潮云携手合作伙伴和开发者进行的一系列有力举措，推出的大量免费产品功能和平台服务正在助力许多中小企业打赢这场特殊的“生存攻坚战”，这是浪潮所诠释的“担当和责任”，同时也体现了浪潮云与所有同胞同舟共济，共克时艰的决心。