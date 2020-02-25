 微软面向物联网设备的Azure Sphere服务全面上市

微软备受期待的Azure Sphere物联网安全服务终于在预览版发布将近两年之后，正式上市了。

至顶网软件与服务频道消息： 微软备受期待的Azure Sphere物联网安全服务终于在预览版发布将近两年之后，正式上市了。

微软在2018年3月推出了Azure Sphere，这是微软自主开发的Linux操作系统。当时微软透露称，该技术来自于一个名为Sopris的微软研究院项目。

微软首席团队项目经理Halina McMaster在博客中这样写道：“Azure Sphere是一个完全的安全系统，可以长期保护设备，其中采用了经过Azure Sphere认证的芯片，以及运行在这些芯片上的Azure Sphere操作系统、基于云的Azure Sphere安全服务。”

Azure Sphere芯片用于为微控制器提供动力，微控制器是内置于物联网设备的具有处理器、存储和内存的单芯片计算机。2018年推出的首个Azure Sphere专用芯片是联发科技的MT3620，带有一个名为Pluton的板载安全系统。

但是微软在去年表示，微软与NXP Semiconductor NV合作，为Azure Sphere开发了一款名为I.MX 8的新型芯片，该芯片是为人工智能和图形处理任务而打造的。此外，微软与高通合作开发另一款经Azure Sphere认证的芯片，该芯片将为物联网设备提供安全连接。

McMaster说：“每个Azure Sphere芯片都包含内置的微软安全技术，以提供可靠的硬件信任根和高级安全措施来防御攻击。Azure Sphere OS旨在限制潜在的攻击范围，并在设备受到威胁时使其恢复健康状态。”

McMaster表示，Azure Sphere的早期采用者已经使用该服务设计和生产了一系列消费类电器、零售和制造设备，例如联发科MT3620芯片被用作“保护模块”，以保护和连接任务关键型设备。

这个保护模块和一包卡的大小相同，可以使现有的物联网设备通过云服务安全地与该模块连接。