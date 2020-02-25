打好疫情攻坚战，“菜篮子“背后的信息化力量

如何把粮油、蔬菜、肉蛋奶等生活必需品送到居民身边，打通生产、流通到供应等各个环节？如何实现二者之间的精准对接？疫情当下，一场争分夺秒的全链条接力赛，开始了。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，“菜篮子”问题一直受到持续关注。

一头是农民，农产品滞销，愁眉苦脸；一头是居民，买不到新鲜蔬菜，生活难上加难，“菜篮子”堪忧。如何把粮油、蔬菜、肉蛋奶等生活必需品送到居民身边，打通生产、流通到供应等各个环节？如何实现二者之间的精准对接？疫情当下，一场争分夺秒的全链条接力赛，开始了。

产销对接

“受疫情影响，有些地区出现农副产品滞销的问题，东西卖不出去，百姓干着急，我们针对这种情况，做了专门的工作。” 任职于某农产品供应链公司的老赵说。面对民生所需、所盼，该公司通过线上营销、技术服务等手段助力”粮安民安”。 比如，该公司打通了从上游基地，到政府采购、企业食堂等下游渠道，实现产销对接。

看起简单的交易流程，折射出该农产品供应链公司在这场“接力赛”中，构建全产业链的种种尝试。其农产品的线上交易平台，采取社交电商的方式，将滞销农产品与疫情区城市消费实现精准对接，打通农产品流通“最后一里”。

其实早在三年前，农业农村部、商务部印发的《关于开展“农商互联”工作的通知》中，就点明了要实现“五联”（联产品、联设施、联标准、联数据、联市场）和“三通”（通乡村振兴、通内外市场、通品牌质量、通源头可溯，通模式创新）。这都表明农商正打破传统边界，特别是疫情期间，上联生产、下联消费，把“菜篮子”顺利送到百姓身边。接力赛这一棒，该农产品供应链公司正努力“拿得更稳，也拿得更准”。

信息化加码

疫情当下，正是考验每个企业的数字化能力的时候。“我们公司在做好防控疫情的同时，也在不断积极探索信息化之路，摸索创新工作模式。“老赵告诉至顶网记者。

“互联网+”时代进行信息化建设，是该农产品供应链公司的“必备功课”之一，也成为其加速数字化转型的重要驱动力之一。长期以来，该某农产品供应链公司在信息化方面有着持续地投入，起码设备够“硬”、够扎实。例如，成立了相应的技术支持公司，自行搭建机房和大数据中心，还有对外提供服务的公有云等等。

“我们基础的IT建设基本上还是比较到位的。”老赵说，这为此次远程办公提供了很好的支持。响应政府“有序复工、远程办公”号召，该公司70%员工实现远程办公。能用线上解决的，就在线上。

“部门开会时，常用微信。这样比较快速。当然，除了微信，有时候也会使用腾讯会议，比微信效果好，不卡，收声好。” 老赵表示，其参加的会议通常四五个人，人少，这些常用的软件已经够用，可能半个小时二十分钟就可以结束会议，没必要去用一些专门的软件或者会议软件和设备。

以OA系统办公为例，“我们把一些具备线上协同或者线上审批的一些东西，比如公文收发，都放到线上了。特别是业务层进行电子签约、电子签章等流程，已经开始走信息化的路。” 老赵说。不过，由于国企的特殊性，总有一些工作绕不开线下。举个例子，红头文件不是email，需要有人做签发或者是处理印章，在这方面还不能完全做到线上化。

针对远程协作需求，老赵认为目前没有特别好的解决方案。该公司的办公地点比较多，各个团队的差异化比较大，也很难集中起来，“像现在的每天疫情上报，包括一些信息的汇总，人员的出行的跟踪，这个部分现在我们没有太好的解决方案。”

“这次疫情突发的情况，能给我们未来的业务方面，有哪些启发？”最近一次内部开会上，该公司抛出了这样的一个问题。

云资源得天独厚，且有国有企业的信用背书及良好的政府、运营商关系，显而易见，在未来的云服务领域，该公司自然不会缺席，并希望承担更重要的角色。“我们虽然有公有云，但是基本上还都是内部在用，所以我们还是希望今后业务的发展空间，更多发展在对外上。”老赵告诉记者。

从基础到行业，再到产业，在这样的全链条接力赛道上，该农产品供应链公司跑得快，也要带着类似企业一起跑。就像老赵在采访最后说的，“我们作为一家‘不是那么纯粹的互联网企业’（国有企业背书），期待能够解决像我们类似企业的特殊需求，变成解决方案的提供商，做输出，这个方向还是可以尝试的。”