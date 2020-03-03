 企业软件巨头BMC吞并竞争对手Compuware

BMC Software今天宣布计划收购Compuware，后者是大型机软件的领先提供商，并且与BMC竞争长达数十年。由于两家公司均为私人公司，因此交易条款未对外透露。

至顶网软件与服务频道消息： BMC由投资公司KKR＆Co.持有。BMC将从Thoma Bravo手中收购Compuware，后者在2014年以24亿美元的价格收购了Compuware。几周前，有消息人士向彭博社透露称，Thoma Bravo打算以20亿美元外加债务的形式卖掉这家大型机软件提供商。尽管两家公司均未透露交易金额，但BMC承认该交易是“多年来规模最大的一笔收购”。

BMC总部位于美国德克萨斯州休斯顿，拥有约6000名员工，年收入约为20亿美元。该公司成立于1980年，专注于销售大型机软件，多年来已经扩展到其他市场领域，例如云基础设施监控领域等。同时BMC仍继续提供大型机软件产品系列，用于自动化数据管理、网络安全和其他核心场景。

Compuware是BMC最早的竞争对手之一。这家位于美国底特律的公司是大型机软件的主要提供商，其历史可追溯到1970年，在发展过程中一直与BMC是竞争关系。两家公司在2015年达成长期合作伙伴关系以整合一些解决方案之后，长期竞争关系才得以缓解。

BMC计划利用Compuware的产品（特别是用于开发大型机应用的Topaz工具包）来增强自己现有的产品阵容。BMC首席执行官Ayman Sayed表示：“这是将Compuware纳入我们产品组合的理想时机，因为传统大型机AppDev市场已经过渡到DevOps。”

两家公司预计，此次交易将在未来几个月内完成。

Compuware也是BMC两年来第三次与大型机相关的收购。BMC上个月收购了IBM Z咨询专业公司RSM Partners，并在2018年底收购了大型机网络安全工具提供商CorreLog。

谷歌最近也活跃于这一领域。谷歌最近透露，已经收购了荷兰软件和咨询公司Cornerstone Technology B.V.，该公司致力于帮助企业将大型机工作负载迁移到云中。