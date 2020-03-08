 微软新的Office 365和Azure功能瞄准医疗保健领域

微软以Teams新功能的形式，适时地扩展了Office 365，这些功能针对医疗保健领域，旨在帮助该行业简化虚拟护理工作。

至顶网软件与服务频道消息： 微软以Teams新功能的形式，适时地扩展了Office 365，这些功能针对医疗保健领域，旨在帮助该行业简化虚拟护理工作。

伴随着此次更新，Azure中也新增了患者数据管理功能。

微软Teams是这家科技巨头推出的工作场所通讯和协作服务。它正在获得一个新的应用程序——Bookings，医护人员可以使用该应用程序通过该服务的内置视频会议系统与患者进行虚拟预约。近年来，虚拟医疗模式一直在稳步增长，而冠状病毒的爆发正推动着更多的医院采用这种做法。

新的Bookings应用程序允许医护人员在微软 Teams界面内的日历中查看即将到来的虚拟预约。在同一个日历界面中，他们可以安排新的预约，并在检查前向患者发送自动提醒。

医疗机构也可以使用微软Teams来协调个人护理服务。考虑到这种情况，该公司正在为该服务添加第二项功能，该功能允许医护人员在任何给定的时间，将消息自动发送给医生。微软企业副总裁Emma Williams解释称，该功能的目标是“试图为医护人员确定正确的联系信息”，这种做法能够帮助他们节省时间。

除了微软Teams更新外，该公司还在增强适用于FHIR的Azure API。此产品是一个应用程序编程接口，使医疗保健组织可以将以行业标准FHIR格式存储的电子医疗保健记录导入Azure。

微软正在推出一项集成，让医疗机构可以直接从云平台将医疗记录导出到Power BI数据可视化和分析工具。该公司还开发了第二种集成，即IoMT FHIR连接器，医疗机构可以通过它将医疗设备中FHIR格式的数据导入Azure之中。

在微软公司医疗保健部门副总裁Peter Lee与该公司医疗保健部门其他高管们共同撰写的博客文章中写道：“无摩擦地交换FHIR格式的健康信息，让研究人员和临床医生能够更容易进行协作、创新并改善患者护理工作。”