云订阅模式推动增长 Oracle第三季度财报振奋投资者

Oracle昨天发布第三季度财报，结果显示收入和利润均超分析师的预期，实现了近两年来最好的季度业绩增长。该季度Oracle的收入同比增长近2％，超过97.9亿美元。利润小幅下降至25.7亿美元，合每股79美分，但调整后的每股收益97美分，略高于分析师的预期。

Oracle昨天发布第三季度财报，结果显示收入和利润均超分析师的预期，实现了近两年来最好的季度业绩增长。

该季度Oracle的收入同比增长近2％，超过97.9亿美元。利润小幅下降至25.7亿美元，合每股79美分，但调整后的每股收益97美分，略高于分析师的预期。投资者对这一结果感到满意，在盘后交易中，股价上涨了3％以上。

此前由于Oracle持续向云计算领域发展，使得收入增长有所放缓，连续六个季度的季度增长率均低于0.5％，而且有报道称，Oracle将在欧洲裁员1300名员工。但是，有证据表明，Oracle已经决定转向更加可预测的订阅模式。

该季度云收入占Oracle总销售额的72％，高于去年同期的70％。Oracle董事长兼首席技术官Larry Ellison表示，经常性收入主要来自订阅销售，占该季度总收入的71％。

Oracle的大部分增长都是由Fusion和NetSuite业务应用推动的。其中，Fusion收入增长了32％，Fusion Enterprise Resource Planning增长了38％。

Oracle首席执行官Safra Katz表示：“我们预计云ERP细分市场将比本地环境市场大两到三倍。” Oracle称，Fusion ERP有大约7000家客户，NetSuite有大约21000家客户。

尚未看到新冠病毒效应

Oracle是第一家在欧洲和美国爆发新冠病毒期间公布财报的主流科技厂商。Katz说，到目前为止，新冠病毒对Oracle的销售没有明显的影响，但是Oracle的商业模式在某种程度上处于“隔离”状态。

Katz说：“目前尚不清楚新冠病毒将对我们的客户和供应商以及我们的业务产生什么影响，目前我们的业务运转如常。”

Katz还提到了股票市场的动荡，这也是Oracle公布比较宽泛的收入指引的原因。Oracle公布财报的时候，正值股票市场下跌至自1987年以来最糟糕的水平，道琼斯工业平均指数跳水2352点，跌幅近10％。不过，Oracle高管对前景仍然比较乐观。Oracle预计，第四季度的订阅收入将增长3％至5％，总收入在增长2％至下滑2％之间。每股收益预计将增长3％至9％，至每股1.20至1.28美元。

Nucleus Research分析师Andrew MacMillen表示：“由于Oracle的定位是企业应用软件领导厂商，所以与专注于硬件的厂商相比，Oracle似乎受新冠病毒的影响较小。而新冠病毒可能会让客户暂时停止向云转型，这增加了改革旧式本地部署的难度。”

尽管Oracle迄今未能成功成为最大的云基础架构厂商，但是Ellison表示，基础架构服务助推了应用的销售。他说：“相对SAP和Workday来说，我们的应用是建立在基础设施上的。SAP从未对云重写应用。”

不过MacMillen说，现在还不是Oracle骄傲的时候。“Oracle在该领域的长期成功将弱化新进厂商的竞争影响，但是每个团队都需要继续推动开发产品，促进向云的转型。”

Pund-IT总裁兼首席分析师Charles King认为，如果Oracle可以通过云来带动其他业务，那么就不必在基础设施市场争取获胜。King讲到：“Oracle在企业数据库中的领导地位将让Oracle在云数据库服务方面处于有利地位，但在更广泛的云市场中，Oracle可能更像是颠覆者，而非真正的挑战者。”

Oracle新推出的Autonomous Database产品销售额增长了150％，不过基数较小。King说：“Autonomous Database解决方案表现不错。Oracle产品灵活性以及Oracle通过与客户互动确保客户获得全部价值的做法值得称赞。”

Oracle还表示，董事会已经批准在该财年前9个月支出139亿美元和去年花费近300亿美元的基础上，再额外追加150亿美元回购股票。Katz说：“我们的股票价格比较便宜，甚至是在最近经济下滑之前都是很便宜的。”