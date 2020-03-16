微软公司联合创始人比尔·盖茨退出微软董事会

微软公司联合创始人比尔·盖茨于今年3月13日宣布退出公司董事会。他还将同时离开伯克希尔·哈撒韦董事会。根据微软发布的公告以及盖茨本人在LinkedIn上的个人资料，他未来针把更多时间投入慈善事业，但将继续担任现任微软掌门人萨蒂亚·纳德拉及其团队的技术顾问。

盖茨早在2008年6月27日就结束了在微软的日常供职。（此后他继续担任微软董事会主席，直至2014年2月4日转为董事会常务董事。）

盖茨离开后，微软的董事会成员数量将由13位下降至12位。这12位分别为：微软独立主席John W. Thompson；Greylock Partners合伙人Reid Hoffman（他也是已经被微软收购的LinkedIn公司创始人）；百事可乐公司副董事长兼首席财务官Hugh Johnston；Gap有限公司执行副总裁兼首席财务官Teri L. List-Stoll；微软CEO萨蒂亚·纳德拉；Clayton、Dubilier & Rice公司运营合伙人Sandra E. Peterson；PSP Partners创始人兼董事长Penny Pritzker；富国银行首席执行官兼总裁Charles W. Scharf；万豪国际集团总裁兼CEO Arne Sorenson；Trilogy Equity Partners董事长John W. Stanton；葛兰素史克（GSK）CEO Emma Walmsley；Fable Group公司创始人、CEO兼总裁Padmasree Warrior。

回顾过去，我们不禁想到盖茨于2008年从微软“退休”后这家软件巨头迎来的一步步变革。2009年时，Ray Ozzie还在担任微软公司首席软件架构师，当时微软的待办事项清单中包含Windows Mobile新版本、Zune HD、Natal Xbox游戏主机以及Azure云操作环境等等。如今一切都已不复昨日，而过去的十年，也成为微软走过的一段千奇百怪的漫长旅行。