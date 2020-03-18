 MongoDB第四季度财报超预期 新冠病毒或带来负面影响致股价下跌

至顶网软件与服务频道消息： MongoDB本周二公布的第四季度财报业绩表现强劲，但是MongoDB有关新冠病毒可能带来负面影响的警告，导致股价大幅下跌。

MongoDB主要提供一款同名的面向文档的数据库，用于支持大数据应用和其他密集型工作负载。MongoDB报告称，该季度在不计入股票薪酬等特定成本的情况下，每股亏损25美分收入为1.235亿美元，比去年同期增长44％。

MongoDB的业绩超出了预期，此前华尔街预期MongoDB每股亏损28美分，收入为1.1557亿美元。

MongoDB还报告了本季度的订阅收入增长了45％，达到1.178亿美元，而服务收入增长了17％，达到570万美元。

MongoDB的全局云数据库Atlas是其广受欢迎的NoSQL数据库完全托管云版本，让企业可以更轻松地启动和运行该数据库，该季度的年收入运行率达到2亿美元。

总体而言，该季度对MongoDB来说是一个重要的季度，但与其他所有科技公司一样，目前外界正在发生的情况更为重要，MongoDB高管警告说，公司不太可能在新冠病毒爆发的情况下毫发无损。

展望2021财年第一季度，MongoDB预计收入在1.19亿美元至1.21亿美元之间，其中包括因新冠病毒造成的100万至200万美元损失。疫情还将影响MongoDB的全年收入，预测整个2021财年的收入在5.1亿美元至5.3亿美元之间，其中包括因新冠病毒造成的1500万至2500万美元负面影响。

这一消息也使得MongoDB股价在盘后交易中迅速下跌了9％多。

MongoDB在一份声明中表示：“有关COVID-19的情况尚不确定，并且正在迅速变化，因此MongoDB将继续评估这对业务带来的潜在影响。”

股票下跌是可以预料的，因为似乎没有一家公司能够在当前危机下毫发无损，但有分析人士认为，MongoDB将迎来辉煌的一年，并且未来前景光明。

Pund-IT分析师Charles King认为：“尽管不确定性影响着各个企业和市场，但随着数据库用例向云计算的迁移，MongoDB似乎已经做好了继续增长和发展的准备。”

Constellation Research分析师Holger Muelle也对MongoDB过去一年实现的增长感到鼓舞。

他说：“与传统的事务型数据库相比，MongoDB一直在这个快速增长的热点上主动出击，而且这几乎与任何下一代应用用例都是相关的。MongoDB凭借很好的跨云能力服务于客户和厂商，避免了传统云本机数据库存在的锁定问题。总体而言，MongoDB高管目前唯一要解决的问题，就是如何实现盈利。”

其他相关消息，MongoDB宣布联合创始人、首席技术官Eliot Horowitz将从7月10日起卸任，但会继续担任公司的“技术顾问”。

MongoDB首席执行官Dev Ittycheria表示：“我要感谢Eliot从共同创立公司之初到现在的技术远见、领导才能和他所做的巨大贡献。他与MongoDB的其他创始人一道，在13年前就意识到，现有的数据库技术无法满足开发者构建现代应用的需求。他们的洞察力和辛勤工作造就了这一文档模型，这是一种完全不同的持久数据存储方式，解决了关系型数据库的刚性和可扩展性限制。”