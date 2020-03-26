发轫于危机，数字化办公将成新常态

在微软看来，数字化办公不仅是全面复工的过渡，疫情过后，这也将成为一种“常态改变”。

从古时候的驿站送信、飞鸽传书到如今的互联网通讯，随着沟通工具的演变，通讯效率也在被不断刷新。而正由于这些技术演变，才能让我们眼下在面对新冠疫情这样的突发状况时，可以突破空间的限制，把生活和工作尽可能地拉回正轨。

我们看到，如今远程办公软件不仅正在被广泛使用，甚至已经成了企业内部沟通的“刚需”，与此同时，企业的许多对外业务开展也正在基于其数字化系统和平台陆续得到恢复。

微软将这总结为线上线下“双核心”复工方式，即基于云计算+云协作、物联网+边缘计算、大数据+人工智能以及混合现实等创新技术，一方面，通过远程办公、远程教育、远程医疗等场景解决方案，助力数字化成为新常态；另一方面，从供应链、生产制造、客户服务、市场营销、人力资源和财务等环节入手，加速企业数字化升级。

复工、看病、上课，在线全搞定

其中，远程办公是各行各业复工最基本的一项需求。对此，微软认为，远程办公不仅仅是远程会议，更包含协作、共享、安全、企业文化等诸多方面。因此，微软提供的是一站式的企业级远程业务及平台，不仅可以使企业一线业务持续运行，实现团队的高效协作，还能确保内网系统访问的安全合规。

而针对医疗、教育、政务等这些与我们的生活联系更为紧密的场景，微软还打造了许多多样化的远程服务解决方案。

以备受关注的医疗行业为例，在疫情期间，微软在Azure云平台之上实施了远程诊疗和互联网医院平台。借此，医疗机构既可以持续向患者提供医疗服务，还可以与其他医疗机构的专家和医生随时进行远程会诊、临床协助和资料共享。而对患者来说，只要通过微信服务号或者小程序，就可以随时随地享受远程医疗与咨询服务。

面对疫情期间巨大的诊治压力和数据共享需求，复旦大学附属华山医院就借助微软的各种云产品构建了一个完善的健康场景：首先，通过Office 365 Teams，满足不同科室之间的多人远程会议需求；其二，利用Power BI快速灵活的定制报表功能，帮助医院管理层每日进行业务布局和决策分析；其三，建立Bot Framework问诊机器人服务，满足各种问诊服务智能化和自动化的需求。

另外，在教育行业，微软还面向全国基础教育及高等院校提供了位于Azure云端的在线教育平台，能够支持多达250人同时参与互动直播，还可以实时翻译、课后分享、在线作业和测试。据了解，在2月初，全国就已经有1769所学校都部署了Office 365线上教学的服务，很好响应了“停课不停学”的号召。

为各地复工复产带来“安全感”

随着疫情进一步得到有效控制，更大规模的复工复产也在开启，面对大批员工的集中返城、返岗大潮，微软还与合作伙伴开发部署了流动人员健康、外出情况管理分析及潜在疫情风险预警等相关系统和平台。

2月12日，疫情防控数据分析平台在沈阳自贸区正式上线，平台涵盖了自贸区管委会、综保区桃仙管委会、自贸投发公司和企业服务中心等重点区域，能够对机关办公人员每天都出勤、离沈、发热、隔离以及体温等情况进行信息化管理，并对各区域的外部来访人员在同一平台进行信息登记，实现对内部办公人员和外部来访人员的动态监测、趋势分析和可视化管理，为自贸区疫情防控提供了强大的数据监测后盾。

无独有偶，上海徐汇区也上线了这样一套数据监测系统。和沈阳自贸区相比，上海徐汇区的企业人口更为密集，辖区内有超过108万常驻人口，复工后的人流管控压力也更大。对此，微软在Azure 智能云平台上，借助智能科技为上海市徐汇区快速制定了一套体温监测、健康信息收集等功能等实时数据监测管理系统，服务于辖区内140个园区、2万家企业、60多万员工，同时为徐汇区各街道、社区的返沪人员提供登记管理服务。

除此之外，为了帮助更多企业开展远程办公，微软还与上海、南京、苏州、沈阳等地政府和产业园区展开合作，免费为当地企业提供一站式企业级远程业务及平台，全力支持各地、各种规模企业实现“双核心”复工复产。

企业数字化变革加速

在微软看来，“双核心”复工不仅是全面复工的过渡，疫情过后，这也将成为一种“常态改变”。而如果把眼光拉到更长远的视角，除了远程办公、远程医疗、远程教育等“线上核心”之外，数字化供应链、数字化营销等“线下核心”也将变得更加重要。

也就是说，企业的数字化变革加速。在这个过程中，不只是基于办公软件的协同，还要考虑到各种业务系统的数字化。

拿这次疫情中遭受冲击最大的供应链来说，面对充满变数的环境，企业需要的将是一个能够抵御风险、灵活变化的柔性供应链。关于这个问题，微软引入了人工智能、物联网、大数据等技术，以此帮助企业打造柔性供应链平台。比如，基于Dynamics 365的供应链解决方案，企业可以打造从计划、采购、储运、生产到配送的端到端解决方案；而基于Azure的平台能力，通过重塑供应链流程并融合数字化技术，企业则可以摆脱长期依赖的庞大供应链系统。

再举个例子，在这次疫情中，由于隔离而被激发的营销模式创新也同样让许多企业不知所措。对此，微软构筑的新型数字营销平台也将在这一过程中助企业一臂之力。比如，针对汽车行业，微软数字化营销平台实现了从汽车售前的场景化线索接入，到售中预测、提报、协同等，再到售后备件中心、门店备件等的全覆盖；针对零售消费品行业，微软数字化营销平台则打通了实体门店与线上营销多渠道触达客户，可以实现多渠道会员统一管理、构建360度视图等等。

总而言之，远程办公并不是简单地进行线上信息处理，更重要的是要打通各个环节，把每一个角色连接起来。而这些需求将再次印证数字化转型的重要性，并且在疫情之后得以延续、甚至加速。在微软看来，这是前所未有的机会，企业应该发轫于危机，并为新的成长做好十足准备。

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