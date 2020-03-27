 微软收购Affirmed Networks进军5G网络市场

至顶网软件与服务频道消息： 微软今天宣布收购无线运营商基础设施管理软件提供商Affirmed Networks，进军5G网络市场。

该交易的条款未对外透露。但考虑到Affirmed Networks已经累计融资1.55亿美元，并且拥有包括AT&T在内的100多家运营商客户，所以收购价格可能很高。

Affirmed Networks提供了一款名为UnityCloud的软件平台，该平台提供用于管理运营商网络的工具，软件可根据需求自动增加或减少容量，监控基础设施中的潜在问题，并使服务提供商无需停机即可向用户推送新功能。

UnityCloud还为5G提供广泛的支持。该平台实现了网络切片——5G标准的旗舰功能之一，该功能让运营商可以在基础设施上创建多个虚拟网络，并针对不同应用优化每个虚拟网络。这项功能也被称为服务提供商为“物联网”项目等新用例提供更好支持的一种方式。

微软将利用Affirmed Networks的技术来扩展Azure的能力。微软Azure网络公司副总裁Yousef Khalidi在博客中这样写道：“我们将借助Affirmed Networks针对运营商的独特需求量身定制新的创新解决方案，包括在云中管理网络工作负载。我们相信，通过软件创新以及利用广泛可用的云计算平台（例如微软Azure），运营商可以更有效地部署和维护5G网络和服务。”

以前电信基础设施市场是由少数大型企业主导的，越来越多的挑战者瞄准了电信基础设施市场，希望从运营商5G预算中分一杯羹。微软只是进入者之一，本月初HPE发布了5G Core Stack，用于开发第五代网络的软件构建模块集。

三星也希望加入其中。作为一家知名的智能手机制造商，三星的电信设备业务却鲜为人知。今年三星收购了一家名为TeleWorld Solutions的咨询公司，后者的专长是5G网络设计。

微软作为业界第二大公有云厂商的地位让微软占据了宝贵的优势。微软与AT＆T签订了价值20亿美元的云计算合同，并拥有很多其他运营商客户。但是微软正面临来自云巨头的竞争压力：谷歌正在打造自己的Anthos for Telecom平台，AWS也有自己的AWS Wavelength，将计算和存储能力带入了5G网络。

电信基础设施领域日益激烈的竞争，最终对于运营商乃至对依赖运营商服务的用户来说，都是利好的。