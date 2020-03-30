微软：新冠病毒促使云服务流量大幅增长775％

微软表示，自从各国开始针对新冠病毒爆发实施社交隔离和其他措施以来，致使微软云服务的使用量出现了大幅激增。微软上周六表示，在已实施社交隔离和在家办公的地区，微软Teams、Power BI和Windows Virtual Desktop等服务使用量增加了775％。

微软表示，自从各国开始针对新冠病毒爆发实施社交隔离和其他措施以来，致使微软云服务的使用量出现了大幅激增。微软上周六表示，在已实施社交隔离和在家办公的地区，微软Teams、Power BI和Windows Virtual Desktop等服务使用量增加了775％。

流量激增的原因很明显，因为对于那些需要在家工作的人和在家没事做感到无聊的人来说，微软这些工具是很有用的。例如，微软Teams协作应用本月初的日活用户就猛增了37％。目前Team用户每天活跃度长达9亿分钟，而竞争对手的应用，例如Slack和Zoom的使用量也有类似的大幅增长。

微软表示，目前Windows虚拟桌面的使用率是正常情况的3倍，而Power BI的使用率增长了42％。此外，随着人们选择通过玩视频游戏排解在家隔离的烦恼，微软游戏服务Xbox Live用户数量也创下新高。

面对如此众多的用户，微软同时也采取了一些限制措施以确保业务正常运行，不会发生中断，特别是对于那些在抗疫前线的工作。

微软在博客文章中指出，将为急救人员和与健康相关的系统“提供最高级别的监控”。此外微软还限制了免费优惠和新Azure订阅的一些资源，而Teams视频通话分辨率也有所降低，以便节省带宽。微软补充说，计划在未来几周内增加“大量新容量”，以保持云服务的正常运行。

微软在公布这一最新消息的几天之前，微软首席执行官Satya Nadella刚刚向CNBC表示，他看到了市场“空前的”需求。Nadella说：“如果这是上一代的数据中心架构或软件架构的话，很难想象我们如何有效地应对这场危机。”