微软首次推出Azure Edge Zones平台 瞄准边缘计算和5G

微软昨天揭开了Azure Edge Zones的神秘面纱，这是一个全新的边缘计算平台，旨在处理对延迟敏感的用例，例如机器人技术、混合现实和实时分析。微软此举对标的是AWS，后者于去年年底推出了Wavelength解决方案。

微软昨天揭开了Azure Edge Zones的神秘面纱，这是一个全新的边缘计算平台，旨在处理对延迟敏感的用例，例如机器人技术、混合现实和实时分析。微软此举对标的是AWS，后者于去年年底推出了Wavelength解决方案。

本质上说，Azure Edge Zone是一个精简版的Azure数据中心，比微软主要的云设施更靠近客户。由于距离更近，因此数据经过网络所花费的时间更少，从而可以显著提高延迟敏感型应用的性能。

Azure Edge Zones有多种形式，标准版由多个Edge Zones构成，微软计划在Edge Zones中部署主要的用户中心，并将其出租给客户，就像在Azure上出售云资源一样。客户可以在Edge Zones上运行应用，包括容器化工作负载和虚拟机，并能够访问“一系列精选的Azure服务”。

“例如，在Azure上运行总部基础设施的企业，可以利用Azure Edge Zones获得延迟敏感的交互式客户体验，” Azure网络群组企业副总裁Yousef Khalidi在博客中详细介绍说。

Edge Zone的第二个版本被称为Private Edge Zones。该版本的基本概念和标准版是相同的，不同的是，企业可以在自己的设施中本地设置该解决方案。内置的5G和LTE支持，将让客户可以在部署了Private Edge Zone的位置创建专用无线网络。

物流初创公司Attabotics是该平台的早期采用者，该公司使用这款平台来管理仓库机器人。同时，某家公用事业企业采用了Private Edge Zone分析来自现场传感器的实时数据，同时医疗机构还可以采用该解决方案提高安全性。“私有移动连接将充当医院、患者数据和诊断程序的智能网格，不必依赖互联网才能使用Azure技术，”Khalidi这样写道。

微软也看到了移动市场的重大机遇。微软正在与AT＆T等许多运营商展开合作，将数据中心某些Edge Zone托管在距运营商正在建设中的5G网络大约“一跳”的位置。微软表示，这将让托管的Edge Zones以延迟小于10毫秒的速度处理来自移动设备的请求，从而改善混合现实应用和游戏流媒体平台等服务的性能。