IDC：2021年将成为多云之年 COVID-19大流行突显业务敏捷性需求

根据IDC的最新预测结果显示，到2022年全球有超过90％的企业将依靠本地/专用私有云、多个公有云和旧平台的组合，来满足他们的基础设施需求。IDC预计2021年将是多云之年，绝大多数企业将部署内部环境，外部环境、公有云和私有云作为自己的默认环境。

根据IDC的最新预测结果显示，到2022年全球有超过90％的企业将依靠本地/专用私有云、多个公有云和旧平台的组合，来满足他们的基础设施需求。IDC预计2021年将是多云之年，绝大多数企业将部署内部环境，外部环境、公有云和私有云作为自己的默认环境。

IDC副总裁，中东、土耳其和非洲（META）地区董事总经理Jyoti Lalchandani表示：“全球COVID-19的大爆发造成了广泛的破坏，突显了企业敏捷度以适应需求波动而弹性扩大或缩减规模的重要性。而公有云平台为企业提供了敏捷的、可扩展的、具有成本效益的IT基础设施，以支持业务流程。但是，公有云并非所有类型工作负载的理想选择。因此，一些企业选择让某些工作负载维持在内部环境中，如内部数据中心或者放在私有云中。这么做可以帮助企业获得更高的性能、全天候可用性、增强安全性、以及更好地遵循法规。”

尽管采用多云架构的势头越来越猛，但由于存在迁移和技能相关的挑战，并非所有企业都为实施云路线图做好了充分准备。Lalchandani表示：“IDC 2020年META CIO调查显示，中小企业中有近30％的企业认为，迁移是一项关键挑战。与此同时，有39％的受访者指出，缺乏技能是阻碍他们实施云战略的一大障碍。为了在多云之旅中取得成功，IDC建议企业盘点自己的应用，针对每个应用制定分阶段的现代化路线图，从而为多云时代做出适当的云端决策。”