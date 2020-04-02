加速产业化落地，百度智能云这样布局区块链

在百度看来，区块链正在迎来稳步发展的阶段，产业落地将是最重要的课题之一。为此，百度去年基于百度智能云的ABC+Blockchain的技术栈，融合了AI、云计算、大数据、5G等技术底座，正式推出了区块链产业化平台——天链。

一个技术的价值大小，常常取决于它是否具有“杀手级应用”。过去，大众对区块链技术的认知不足，很重要的原因就在于它离我们的生活实在太远。但是，现在的情况已经全然不同。随着技术发展越来越成熟，区块链与行业的结合度也越来越高，并且在不同领域催生出了各种创新应用。

比如，在这次新冠疫情中，区块链就派上了不少用场，包括在公益平台监管中，提高捐赠物品的流动透明度，实现一键溯源和有效监管；在资源调度中，实现对所有可用物资的数据整合，实时了解物资产量、库存，并追踪运输；在人员流动管理中，通过统一登记上链，实现精准追踪和排查等等。

从本质上来说，区块链是在大规模分布式的系统上，构建了一套计算过程真实可信的范式，基于这套机制，应用可以构建起一套自证清白的业务逻辑。而正是受益于这样的独特优势，如今，除了“老地盘”金融行业之外，区块链技术还在赋能包括政务、医疗、互联网等在内的各行各业，通过解决棘手的信任问题，惠及大众。

所以，区块链与我们的日常生活走得越来越近，自然而然，其关注度也在不断攀升，入局者更是与日俱增。百度便是其中之一。

从应用试水到产业布局

2015年，百度开始入场试水区块链研究，曾与佰仟租赁和华能信托联合发行业界首单区块链资产证券化ABS，并且还陆续上线了电子宠物游戏“莱茨狗”、“度宇宙”、“绿洲”等多个区块链应用。而在百家号、百度百科、百度图腾等内部业务中，百度也融入了相关的区块链技术，用于版权保护，随后推出了区块链开放平台BaaS，发力产业区块链领域。

在2月份公布的2019年四季度的财报中，百度更是将依托于百度智能云的区块链BaaS平台相关进展进行了单独叙述，这不仅释放出百度将区块链技术作为新战略重点的重要信号，同时也使得百度智能云区块链获得了更多关注与投入。

在百度看来，区块链正在迎来稳步发展的阶段，产业落地将是最重要的课题之一。在这个阶段，最关键的是要找到适用的场景。

对此，百度智能云区块链产品负责人刘尧介绍了百度的一套应用方法论：第一，保障业务流程的公开、透明、不可篡改和可追溯；第二，跨行业、跨机构的新型分布式业务系统的构建，降低各个参与方之间的互信成本；第三，加速数据类的生产要素在多个机构之间的可信流通，促进更大范围内的行业互联互通，整体提升社会的开放程度和协作效率。

“也就是说，只要符合以上三个场景的需求之一，就可以尝试上链，进而加速业务的协作，增强社会各界的互联互通。比如，食品药品溯源、司法存证、版权追溯、物流监测、资产证券化、供应链金融、跨机构数据协作、积分通兑等等。”刘尧说。

因为看重场景应用，同时为了进一步加速产业布局，百度还在去年基于百度智能云的ABC+Blockchain的技术栈，融合了AI、云计算、大数据、5G等技术底座，正式推出了区块链产业化平台——天链。

“天链”是一个什么平台？

“天链”是百度为了赋能产业而量身打造的一体化的技术、产品、解决方案综合性平台，具体来说，包括了底层的BaaS平台、中间的可信平台和上层的解决方案三层架构。

在BaaS平台上，百度构建了多种可信类的产品基础设施平台，核心是为行业客户提供一站式的上链调用能力，降低用户对区块链的使用门槛。具体来说，这一平台能够兼容业界所有主流的技术框架，如Ethereum、Fabric、Quorum、Cosmos、Xuperchain等等，允许用户针对不同场景实现一键式使用。与此同时，由于BaaS平台基于云计算构建，因此不仅可以灵活部署在公有云或私有云环境，还能大大降低部署成本。

再往上一层的可信平台，实际上是百度从可信计算、可信数字身份、可信数字版权、可信跨链等维度构建的四大技术平台组合而成。这四大技术平台相当于百度在区块链底座基础上封装了数个应用场景的试点平台，其中，可信计算平台主要解决的是跨组织的数据流转问题，可信身份平台主要解决的是新型身份在跨组织之间的可信认证问题，可信版权平台主要解决的是版权在不同组织之间的相互认证和可信问题，可信跨链平台主要解决的是区块链之间的互操作问题。

基于底部的五大技术平台，“天链”的顶层便是应用。为了更好地支持区块链产业落地，百度打造了“天链”解决方案矩阵。主要涉及两个方面，其一是通用型的解决方案模版，包括积分类、数据类、存证类等高频出现的区块链应用；其二是针对金融和政务等热门应用领域推出的行业解决方案，聚焦常用场景，提供以区块链为基础又能融合ABC、5G、IoT等多技术的全流程方案实践。

主攻金融与政务两大领域

举例来说，基于“天链”的“金融行业联盟链解决方案”， 百度通过区块链的中间层技术将底层的技术封装成通用的API，这使得金融机构可以直接基于API使用区块链能力，大大降低了技术使用门槛。并且，该解决方案可以直接部署到金融机构自己的数据中心，以满足金融行业对数据保护的严格要求。

据刘尧介绍，从2018年开始，百度就与浦发银行基于区块链展开了合作创新，在金融联盟链平台、零售信贷、跨网跨链、分布式数字身份、数据隐私计算等多个领域都有所探索和实践。去年以来，百度与浦发银行的战略合作关系持续升级，依托于百度智能云私有化部署的区块链即服务平台(BaaS)，浦发银行还与其他多家商业银行建立了区块链联盟，并成功地构建了跨机构之间的链上信息共享机制，在风控、营销等场景获得了应用落地。

在行业应用方面，百度的另一个主攻领域是政务。刘尧认为，在这个领域的应用，客户主要关注三个点，即效率提升、加强监管和企业服务。为此，百度不仅提供融合了区块链技术的一站式政务解决方案，提升政务办事效率，同时，还能通过政务数据协同方案，促进各机构和组织之间的合作。

以企业服务为例。在上海，百度与上海徐家汇商城合作推出了城市区块链智慧商圈平台，在平台中区块链技术也发挥了非常关键的角色。通过在区块链平台建设商圈积分联盟链，百度打通了徐家汇多商家的积分系统，并将积分兑换、消费、结算上链，形成多渠道、多终端、多商品品种的数字资产链上管理系统，进而解决了商品流通环节的信息互通难题，让消费者与商家能互利互信，加快商品流通效率。同时，结合百度大数据平台、室内地图等功能，还加强了商圈大数据分析能力，为促进数据在跨组织机构之间的流通流转提供了强大的基础。

潜心技术沉淀与生态构建

实践与应用的背后需要强大的技术作为后盾，在这方面，百度也下足了功夫。刘尧总结了百度布局区块链的几个特点：

首先，百度在区块链领域投入了大量的时间和资源，最终沉淀的“天链”平台是百度技术实力的重要体现。它不仅是一个区块链平台，更重要的能力在于区块链与百度ABC能力的融合，是一个综合性平台，因此，能够更好地帮助企业实现端到端的业务落地；

第二，百度一直在强调开放性和可扩展性，不仅能够兼容多种主流框架，适配企业各种不同场景的需要，还能通过底层容器技术和云平台，为企业提供弹性资源，实现跨网跨链；

第三， 在企业和产业融合落地方面，为用户解决了一系列门槛过高的问题，通过融合分布式身份、跨链、5G、IoT等前瞻性技术，以API封装的方式，使得企业可以轻松地将业务系统部署到区块链平台，同时，也支持二次开发。

“与此同时，为了更好地推进‘天链’的产业落地，我们还做了许多工作。”刘尧告诉记者，“包括在开放合规上，加入到Linux Foundation、企业以太坊联盟、超级账本基金会等业界多个标准组织中，并且首批通过了中国信通院可信区块链测试；在区块链相关的各个领域做到了自主创新，如跨网跨链联盟组网、分布式身份DID、应用专有链、数据可信计算等等；在融合落地上，持续推进与浦发银行、上海徐家汇、Intel等企业和组织的合作，携手推进产业落地。”

其中，刘尧特别强调了一点，即生态合作。“区块链技术具备天生的分布式跨组织的特性，核心价值观是开放与合作，所以并不适合单打独斗。正因如此，我们从做区块链的第一天起一开始就发力与合作伙伴协作共赢，包括与Intel通过战略合作在安全技术和区块链结合上进行了实践落地，与宇信科技基于区块链和可信计算整合探索更适合金融场景的解决方案等等。”

也就是说，针对不同的细分行业和细分领域，百度瞄向了不同的合作伙伴，据此，百度还发布了“天链”超级伙伴计划。目前，包括浦发银行、宇信科技、中国联通、汉得信息、欧冶金服、度小满等在内的企业已经纷纷加入，与百度联合推出了各类行业解决方案。“我们秉承开放、分层、共赢的原则，希望有更多的合作伙伴加入到超级伙伴计划中来，共同进行生态建设，共同促进中国区块链技术的产业化落地。”刘尧表示。