人民网金台圆桌论坛-戴尔科技谈“新基建”

3月31日下午，人民网组织召开了以“数字经济时代的‘新基建’实施路径”为主题的金台圆桌线上研讨会。戴尔科技集团全球副总裁吴海亮在会上阐释了“新基建”的内涵和意义，并且以戴尔科技的研究和实践为例，探讨了“新基建”的投资方向、建设布局等心得。

新冠肺炎疫情发生以来，5G、大数据、物联网、人工智能等新技术、新应用为代表的新型基础设施建设，在推进疫情防控和复工复产上发挥了巨大作用。

加速布局新型基础设施建设，正成为中国实现多种战略目标的关键之举。3月4日，习近平总书记主持的中央政治局常务委员会议再次强调“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。

3月31日下午，人民网组织召开了以“数字经济时代的‘新基建’实施路径”为主题的金台圆桌线上研讨会。戴尔科技集团全球副总裁吴海亮在会上阐释了“新基建”的内涵和意义，并且以戴尔科技的研究和实践为例，探讨了“新基建”的投资方向、建设布局等心得。他认为，从宏观经济层面，“新基建”对产业结构的升级、对实体经济的高质量发展具有倍增器作用。

“新基建” 是产业结构升级的倍增器

吴海亮表示，与传统基建相比，新技术、数字化技术是“基”，与实体领域和实体经济结合是“建”，简单来讲，就是“数字+”。

谈到“新基建”的意义时，吴海亮从宏观和微观两个层面进行了阐释。从微观来讲，“新基建”对传统经济的冲击是最大的，尤其传统企业不做数字+的话，基本上会被大数据时代所淘汰；从宏观来讲，根据戴尔的研究测算，2018年我国ICT资本存量对生产效率提升显著，对我国全要素生产率(TFP-Total Factor Productivity）增长的贡献率为52%，高于非ICT资本的贡献率29%。即信息与通信技术存量资产越大，对整个全要素生产率提高越大。因此，“新基建”对整个产业结构的升级、对整个实体经济是倍增器的作用。

吴海亮以戴尔集团的商业实践为例，对“新基建”的重点投资领域经验进行了分享。他认为，“新基建”应该重点关注制造业、民生相关的医疗和教育以及中小企业三个领域。

“制造业是我国最大的经济支柱，和‘新基建’的结合是最重要的。”吴海亮表示，戴尔帮助上下游300多家合作企业制定了智能制造的转型升级计划，帮助龙头企业参与了数字化转型工作，从而带动整个产业群的提质增效。

吴海亮认为，“新基建”不光是一个建设，更重要的是触发了很多应用。在这个环节上更要关注人、关注民生的需求。在疫情大背景之下，“新基建”要在全球的民生领域重点投入。

中小企业是整个数字化转型中最薄弱的环节。吴海亮认为，如果占整个经济主体80%企业跟不上来的话，整个国家的经济结构会面临很大的一个挑战。

▐ 最后，吴海亮谈到了对“新基建”的五点建议。

第一，推动“新基建”的新PPP模式。PPP的模式是由政府牵头，第一个P是政府；第二个P是政府把真正的数字企业或者数字专家拉进来，与企业对接；第三个P是工业互联网平台的打造。PPP是实施“新基建”，尤其是对中小企业赋能的快速路径；

第二，数据治理和数据应用要提高到“新基建”的中心地位，把数据变为资产、变为应用；

第三，要加大人才的培养。“新基建”会改变整个国家的劳动力结构，要打造新一代实用型人才；

第四，坚持绿色可持续发展。“新基建”不光是技术范畴，不要忘却绿色发展理念，从产品设计到供应链、生产、包装、回收，整个环节都要考虑环保与绿色；

第五，“新基建”不是一蹴而就的，要秉承开放、合作理念，构建开放的技术体系，稳定、提升我国在全球数字化和IT行业的全球地位。

“国家适时提推动新基建，进一步推动数字化转型，推动数据+，给产业升级打了一针加速剂，给我们带来了巨大机遇”。吴海亮最后表示，戴尔公司对中国经济的信心不会因为疫情而改变，坚定不移地推进戴尔中国4.0+战略，“在中国，为中国”，积极参与新基建，发挥技术和经验的优势，做出高科技企业的担当，共同推动新基建更好更快地发展。