开源软件库提供商GitHub宣布免费提供所有核心功能

GitHub表示，将把所有核心功能免费对外提供，以吸引更多开发者使用GitHub平台。

GitHub是微软旗下一项主流的开源托管和存储库服务。GitHub表示，将把所有核心功能免费对外提供，以吸引更多开发者使用GitHub平台。

对于初学者而言，GitHub是一个面向软件开发者的基于Web的版本控制和协作平台。GitHub用于保存项目源代码并跟踪代码所有更改的完整历史记录。GitHub提供的工具可管理多个开发者更改可能引发的冲突，从而让开发者可以更有效地在项目上展开协作。

GitHub一直是免费的，但非付费客户只能将代码保存在所有人都能访问的公共存储库中。但是，GitHub首席执行官Nat Friedman表示，今天的公告意味着开发者不再需要为使用GitHub的私有存储库而付费。

Friedman在博客中写道：“之前，如果你的企业组织要使用GitHub进行私人开发，就必须订阅我们的一项付费计划。但是现在，所有开发者都可以访问GitHub，价格不应该成为障碍。”

GitHub称，之所有能够免费提供更多功能，这得益于GitHub Enterprise业务的实力。

不过，该平台仍然不是完全免费的，因为它提供的某些更高级企业级功能（例如Security Assertion Markup Language）只面向付费订阅客户。

好消息是，现在开发者使用这些附加功能所支付的费用降低了。因为GitHub同时宣布，将付费团队计划的每月费用降低一半以上，从每位用户9美元降至每位用户4美元。价格更改立即生效，同时适用于现有订阅客户，这些客户的账单会自动降低费用。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，在与其他代码存储库（如GitLab和Bitbucket）争夺市场份额的斗争中，GitHub正在为今天公布的这一变化提供“免费增值”卡。

Mueller说：“允许合作者免费使用，是帮助团队构建应用的关键一步，此举将为现代软件开发提供支持。至于这一措施能否吸引更多开发者和开发项目使用GitHub，还有待观察。”