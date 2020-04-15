蓝牙市场报告出炉 预测未来五年蓝牙技术主要趋势

蓝牙技术联盟今天发布了《2020年蓝牙市场最新资讯》，此份报告将揭示未来五年蓝牙技术及市场的主要趋势和预测。

4月15日，蓝牙技术联盟（简称SIG）今天发布了《2020年蓝牙市场最新资讯》。随着蓝牙技术正不断从个人通信解决方案扩展为面向商业和工业级应用的互联引擎，此份报告将揭示未来五年蓝牙技术及市场的主要趋势和预测。

从无线音频传输和可穿戴设备，到位置服务及设备网络解决方案，蓝牙技术联盟成员公司持续满足着消费者、商业及工业市场的需求。《2020年蓝牙市场最新资讯》公布了蓝牙技术联盟成员社区的发展与前景，以及蓝牙技术的发展轨迹，其中包括各主要蓝牙解决方案领域的趋势、统计数据及预测：

• 音频传输——蓝牙技术免去了连接线的烦扰，为音频领域带来了使用体验的变革，并彻底的改变了人们通过多媒体交流的方式。凭借低功耗音频（LE Audio）的推出，蓝牙技术将再次改变体验音频的方式，并让人们以前所未有的方式与世界相连。预计至2024年，蓝牙音频传输设备年出货量将达到15亿，较2019年增长40%。

• 数据传输——从家用电器和健身追踪器到健康传感器和医疗创新，蓝牙技术连接着数十亿台日常设备，并推动了无数的发明创造。至2024年，蓝牙数据传输设备年出货量将达到15亿。

• 位置服务——蓝牙是开发者的首选技术，可助力创建用于地标信息和物品追踪的接近类解决方案，以及用于资产跟踪和导航的定位系统。至2024年，蓝牙位置服务设备年出货量将达到5.38亿，较2019年增长4倍。

• 设备网络——随着经认证的蓝牙mesh相关产品数量每六个月增长一倍，以及家居自动化和商业照明领域创新企业的迅速采用，蓝牙mesh已有力证明了其在创建控制、监测及自动化系统方面的适用性，使成百上千台设备能够进行可靠、安全地通信。至2024年，蓝牙设备网络设备年出货量将达到8.92亿。

报告指出传统蓝牙市场主要趋势包括：

• 音频及娱乐——通过蓝牙音频的变革，未来蓝牙音频市场将呈现巨幅的增长态势，预计仅在2020年内，蓝牙音频及娱乐设备出货量就将达到15亿台。

• 汽车——无钥匙开锁系统、轮胎压力监测和状态警报等解决方案，成为近期在汽车领域的热门及创新应用，这些用例都在创造并提升了对无线传感器的需求，预计未来每辆汽车中将加装4至6个蓝牙传感器。

• 手机、平板电脑及个人电脑——至2024年，蓝牙位置服务将覆盖超过18亿部手机，用于室内导航、寻物、地标信息等解决方案，成为智能手机体验中不可或缺的一部分。

• 互联设备——随着位置服务对日常生活的影响力日益提升，用于寻物、人员及宠物追踪的标签使用也日益增长。至2024年，用于定位和位置服务的标签年出货量将增长3.4倍。

蓝牙技术联盟首席执行官Mark Powell表示：“每一年，蓝牙技术联盟成员社区都致力于开展创新，助力塑造全新市场趋势。凭借全球成员公司的持续努力，蓝牙技术才能在如今的智能楼宇、智能家居和智慧城市市场发挥重要作用。低功耗音频的推出，加速了蓝牙音频及娱乐解决方案的发展，进一步印证了蓝牙技术对市场趋势发展的显著影响力。”