美国NBA将采用微软Azure云增强球迷在线体验

“我们与@NBA展开合作，通过Azure及其AI功能提供全新个性化体验，拉近球迷与球赛以及他们喜爱的球员之间的距离。”——Satya Nadella（@satyanadella）2020年4月16日

美国国家篮球协会（National Basketball Association，NBA）表示，将采用微软的Azure云增强球迷们的在线体验，标志着微软取得的又一个重大胜利。

此外NBA还宣布，将从2020-21赛季开始，NBA球队将使用微软Surface平板电脑，但具体用途并未明确。

双方表示，微软已经成为NBA的AI官方合作伙伴和笔记本电脑官方合作伙伴。双方计划提供新的服务，将实时地、按需地提供赛事直播流媒体，提供个性化的球迷体验，根据用户偏好量身定制内容。微软表示，还将奖励用户参与，提供前所未有的、更深入的洞察和分析。

NBA总裁Adam Silver在声明中表示“与微软的合作关系将帮助我们重新定义球迷们的NBA篮球体验。我们与微软合作的目标是打造定制的内容，让球迷（无论是在NBA现场还是在世界各地观看的球迷）都可以沉浸于赛事中，直接与我们的团队和球员进行互动。”

NBA和微软表示，未来该平台将为球迷提供观看和参与赛事的信访室，通知他们是否错过了任何关键时刻，让球迷们可以从不同角度、以不同音频源查看动作，还可以实时访问历史统计数据。

由于COVID-19爆发而实施的社交疏离措施，导致NBA赛季目前已经停摆。有专家说，目前尚不清楚联盟何时恢复运转，可一旦恢复，很有可能在一段时间内是闭门进行的。如果这样的话，NBA与微软的合作将有助于保持球迷的参与度，即使他们不能亲自到场观看比赛。

这次合作听起来和微软此前与美国国家足球协会的合作非常相似。NFL教练和工作人员经常在比赛中使用Surface平板电脑，以及微软Teams协作工具。目前尚不清楚NBA球队在现阶段将如何使用Surface平板电脑或Teams软件。