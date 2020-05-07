微软发布Azure VMware Solution预览版

微软宣布推出了期待已久的Azure VMware Solution，该解决方案让客户能够以更低成本、更轻松地将数据中心内部部署的VMware应用迁移到微软的公有云基础设施平台上。

至顶网软件与服务频道消息：微软宣布推出了期待已久的Azure VMware Solution，该解决方案让客户能够以更低成本、更轻松地将数据中心内部部署的VMware应用迁移到微软的公有云基础设施平台上。

微软Azure执行副总裁Jason Zander表示，这项服务的推出对于两家厂商而言都是“非常棒的里程碑”，将有助于两家厂商“在客户的云计算之旅中满足他们的需求”。

VMware首席运营官Sanjay Poonen表示：“新的Azure VMware Solution让客户能够在Azure中使用和私有数据中心一样的VMware基础设施。”

微软曾在2019年4月宣布正在开发Azure VMware Solution，该服务建立在VMware Cloud Foundation之上，使VMware工作负载可以原生地运行于Azure上。

微软在云计算领域的竞争对手AWS提供了一个类似的产品名为VMware Cloud on AWS。

微软表示，Azure VMware Solution使微软的合作伙伴和客户可以利用他们在VMware中的现有技能和工具集，同时享受在云中运行工作负载的好处。

微软商业首席营销官Takeshi Numoto在博客中写道：“客户可以使用他们熟悉的VMware技术例如VMWare vSphere、HCX、NSX-T和vSAN，从而加快向云的迁移，保持运营的一致性。”

Constellation Research分析师Holger Mueller认为，这项新服务对微软来说是一个重要的里程碑，因为VMware可以运行大多数本地工作负载，而这些负载正是云厂商们希望吸引的工作负载。

Mueller说：“差异化是必要的，微软希望通过直接拥有和管理第一方产品来实现这一目标。对于那些希望将本地VMware工作负载迁移到基于微软Azure的应用的企业来说，这是个好消息。”

Azure VMware Solution还让用户可以从他们现有的Windows Server和SQL Server本地许可中挖掘更多价值。微软表示，如果这些用户运行的是2008版本，那么他们不仅可以获得价格优惠，还可以通过Azure Hybrid Benefit获得三年的扩展安全更新。此外，客户还可以选择在Azure上租用预留实例，并在专用主机上租用一年或者三年。

Numoto表示，微软计划未来把Azure VMware Solution与其他Azure服务集成在一起。

目前微软已经开始在美国东部和西欧Azure区域提供Azure VMware Solution的预览版，预计在今年下半年全面供货，支持其他地区。