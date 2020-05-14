低代码开发平台Power Platform：操作类似Excel，却是个数字化商务应用平台

确切地说，Power Platform把代码开发、跨平台应用，以及商务应用平台三者融合在了一起，本质上是一个数字化商务应用平台，只不过可以以低代码的方式实现。

在日常办公中，我们大部分人都会用到Excel，但其实，并不是所有人都能用好Excel。普通人用Excel只是做统计，高手用Excel则是把它当成强大的分析工具。由于通过表单、公式、计算进行的简单输入、点击就能帮助普通的业务人员管理基本的业务流程，Excel在过去的三十年里被广泛使用。

但是，随着计算机的发展，以及移动设备的普及，用户的习惯已经发生了质的改变，即从PC端转移到了移动端。对于这样的新趋势，设计于三十年前的Excel，其设计理念对移动端接口的支持并不友好，这就导致了用户在移动设备上处理表单成了一件非常困难的事情。

因此，Power Platform的出现，就很好地弥补了Excel这方面的不足。

Power Platform类似一个全新版本的Excel

产品组成方面，Power Platform主要有以下几个模块：用于数据虚拟化和数据分析的Power BI，可以让企业构建低代码应用的Power Apps，可以自动执行重复性耗时任务的Power Automate，以及甚至不需要任何编码就能生成聊天机器人的Power Virtual Agent。

与此同时，由于Power Platform是一个平台型产品，因此每个模块之间不仅共享同一个基础架构，并且是互相嵌套的。这个特点有点像Office，Power Point、SharePoint、Excel、Outlook等等，虽然它们看起来都是独立的产品，但是在实际使用过程中，都是可以相互嵌套使用的。

“其实，如果仔细观察，你就会发现，Power Apps使用的就是Excel的界面；Power BI相当于Excel Chart，用户可以用它做出远比Excel图表效果更好的动态图表；Power Automate其实就是Excel的函数公式，只是功能更为强大；而Power Virtual Agents相当于Excel Clipper，通过它用户可以以非常动态的方式与Excel做集成。”在日前接受至顶网记者采访时，微软Power Platform全球黑带技术专家Frank Yang表示，“所以，从这个角度来理解的话，Power Platform就是一个全新版本的Excel。”

微软Power Platform全球黑带技术专家 Frank Yang

据他所说，Power Platform的公式和Excel有60%到70%是完全一样的。这意味着，用户只要是一个Excel的高手，基本上就掌握了Power Platform 70%的公式。

不过，这并不表示，Power Platform和Excel完全类似。与Excel不同的是，它可以解决从非常简单到非常复杂的业务问题，小到一个表单，大到一个CRM、ERP系统，以及各种部门级的应用。并且，在这个过程中，Power Platform平台可以提供安全管理所需的保障，哪怕是一个表单填报也要求合规，甚至在一些情况下，还要求多重身份认证——这样的功能能够符合基本所有企业业务系统的安全合规需要。

“也就是说，利用Power Platform，普通用户可以从Excel高手变成一个开发者，开发人员也可以变成与业务结合更紧密的IT人员。”Frank表示。

快速开发、节约人力，满足各类业务场景需求

当然，虽然Power Platform是为所有人而设计，但并不是给所有人开发的。Frank认为，一个企业或者一个部门，只需要有那么几个高手其实足以。“就像所有人都可以用Excel，但并不代表所有人都可以做出一个好报表。”他解释说。

因此，微软根据业务系统复杂度把Power Platform能够帮助用户开发的应用划分为了三个类别：第一种，表单的简单输入、输出以及计算，现有应用的流程和逻辑修改等等，这类应用只需要业务人员自己就可以完成，比如统计大家中午想吃什么，几分钟就可以用手机APP做出一个表格；第二种，需要与后台ERP、Workday、IoT等系统做集成的应用，需要IT人员与业务人员共同完成；第三种，面向关键业务——比如列车的运维管理的应用开发，由于后台设计极为复杂，通常除了IT人员与业务人员之外，还需要合作伙伴和供应商的介入才能实现。

Frank举了个例子，微软内部利用Power Platform开发出了一套覆盖全球14万员工HR系统，功能包括了公司新闻、组织架构、公司团建等等，而开发这个系统的只有两个人——一个是微软的HR BP，另一个是微软的商务合作伙伴。据Frank介绍，这个彻底改变了微软原来业务流程的系统，其中的逻辑、界面、操作方式都是由HR写的。

Power Platform提供的这种快速交付并且节约了大量人力成本的开发方式在如今极速变化的商业环境中显得尤为重要。比如，面对眼下疫情的影响，很多企业的工作模式需要立即做出改变，虽然一些现成的SaaS应用确实可以满足部分需求，但是，一旦涉及复杂度较高的业务系统的改变，就很难通过直接购买软件产品来解决。如果全部由开发人员来开发，当数量多到一定程度时，也很难满足所有业务的需求。

据统计，在企业内部，IT部门所能提供的业务系统大概只能满足用户需求的20%。也就是说，企业业务应用中有大量的空白区域，而这部分空白就可以由Power Platform来填补。

在这次疫情中，Power Platform的这些价值发挥了不少作用。举例来说，微软通过Power Apps开发出了一款名为Hospital Emergency Response Solution的方案模版，并发布在了网上，企业只需要一小时，就能部署这一应用并交付用户使用。短短一个月时间，全球超过1300家的医院和医疗机构都使用这套系统对疫情的有关数据进行统计，包括PPE口罩的准备数量、以及这些口罩多久会用完、每天消耗多少、有多少病人住院或出院等等，医疗人员只要用手机就可以查看或填写数据，据此，相关部门和机构还可以更好地对资源进行调配。

Power Platform解决的是业务人员的问题

从定位方面看，Power Platform被称为低代码开发平台而不是低代码开发工具，其实是有原因的。Frank强调，确切地说，它把代码开发、跨平台应用，以及商务应用平台三者融合在了一起，本质上是一个数字化商务应用平台，只不过可以以低代码的方式实现。

“低代码开发工具解决的仍然是开发人员的问题，而Power Platform解决的实际上是业务人员的问题。”Frank表示，“如今，市场上有很多低代码开发工具，虽然可以缩减写代码的时间，但它交付的仍是代码，最终还要把它部署在某个地方运行。这就是Power Platform最大的不同。”

归根结底，Power Platform是Dynamics 365和Office 365的一个扩展模型，所以，它同样可以扩展和集成企业的很多业务应用，比如与Salesforce、Workday、SAP等软件快速地集成，这就是它能够称为一个商务应用平台的原因。

以机器人流程自动化为例，当企业采用了UiPath的RPA产品，同时又希望通过Power Automate的功能满足一些特殊场景需求时，就可以同时使用，以满足不同层级和场景的流程自动化需要。

值得一提的是，Power Platform的每一个组件均通过Azure云开发，也就是说，每一个产品后台都是一个云端服务，而这个服务功能远比其它低代码开发工具的功能要强得多。如果你是一个开发人员，除了利用Power Platform加速代码的应用上线效果，还可以利用Azure平台对业务和应用进一步扩展。

“正因如此，Power Platform加上开发人员的经验，它将变成一个几乎没有限制的平台，用户可以通过它实现几乎任何功能。”Frank举例说，“比如，过去用户要填写七套不同系统的十几个表单、走近一两个星期的流程，如今一个按钮点击就能做完，因为它的背后连接了后台七套系统。”而这，正是微软Power Platform作为低代码开发平台最大的优势所在。