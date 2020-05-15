微软收购5G软件厂商Metaswitch意图吸引更多运营商采用Azure

微软近日宣布收购网络管理软件厂商Metaswitch Networks，希望让Azure云平台对电信企业更具吸引力。

微软Azure网络业务企业副总裁Yousef Khalidi在今天的博客文章中透露了该交易。微软没有透露财务条款，但考虑到Metaswitch在2019财年的收入为1.8亿美元，所以这次收购的金额可能至少是九位数中。

Metaswitch总部位于英国，成立于1981年，四年之后，微软推出了Windows，随着时间的推移，Metaswitch已经发展成为电信行业一家重要的软件厂商。Metaswitch称，截止到201年已经拥有1000多家服务提供商客户，其中包括Sprint等知名企业。

Metaswitch的产品组合与微软的运营商战略非常吻合，该战略的一部分是侧重于简化服务提供商向5G的过渡。Metaswitch拥有一个名为5G Core的软件平台，主要是为下一代无线网络的网络核心或骨干网提供支撑。该平台可以使用Kubernetes和软件容器部署在微软Azure等公有云上。

在四十年的发展历程中，Metaswitch还打造了很多其他软件产品。Metaswitch提供了可以帮助运营商管理其内部基础设施的软件、诊断网络问题的工具、自动呼叫拦截器，以及其他很多产品。这次微软收购Metaswitch不仅是为了参与5G的竞争，而且还瞄准了为运营商客户提供其他基础设施运营方面的支持。

尽管微软的重点是利用Metaswitch增强Azure，但微软强调，使用Metaswitch产品的运营商还可以运行在其他环境（例如本地数据中心）中。

Khalidi在博客中这样写道：“我们将继续支持混合云和多云模式，创建一个更加多样化的电信生态系统，加快创新步伐，扩展我们独有的产品，利用能够体现差异化的各种机会。实现可互操作的未来，这对于帮助客户和合作伙伴取得成功是如此重要的。”

收购Metaswitch也是微软今年第二个重磅的电信业务收购。此前微软收购了Affirmed Networks，一家构建和管理5G无线网络的软件提供商，据称这次收购的金额为13.5亿美元。

科技市场咨询公司ABI Research首席分析师Don Alusha表示：“微软正在成为一家热衷于收购的电信网络巨头。在收购Metaswitch之前，微软就已经收购了Affirmed Networks，这让微软可以把自己在云方面的专业知识扩展到电信领域，从而模糊了网络公司和电信运营商之间的界限。微软在云基础架构方面的能力以及目前在蜂窝网络领域的专业技术，将会给老牌厂商带来重要的竞争力。”

微软将把收购来的运营商软件公司和自己的内部开发工作相结合。今年3月，微软推出了Azure Edge Zones边缘计算系统，让网络运营商可以部署在数据中心内，为企业客户托管应用。微软竞争对手AWS也提供了一款类似产品，名为Wavelength。