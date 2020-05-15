期待已久：谷歌正式发布Google Cloud VMware Engine

谷歌今天终于公布了外界期待已久的Google Cloud VMware Engine服务，该服务让客户可以轻松地在谷歌公有云基础设施平台上运行本地VMware应用。

谷歌今天终于公布了外界期待已久的Google Cloud VMware Engine服务，该服务让客户可以轻松地在谷歌公有云基础设施平台上运行本地VMware应用。

Google Cloud总经理June Yang在介绍这项新服务的一篇博客文章中称，很多客户的IT环境都是基于VMware的，这些客户渴望将他们的VMware工作负载转移到谷歌云中，Google的云中，从而可以更轻松地采用他服务。

Google Cloud VMware Engine服务提供了一个完全托管的VMware Cloud Foundation堆栈，该堆栈由vSphere、vCenter、vSAN、NSX-T和VMware HCX等核心组件构成，托管在谷歌的云基础设施专用环境中。

“这项服务让你可以直接通过Google Cloud Console连接到VMware环境，从而在几分钟之内将本地工作负载迁移或扩展到Google Cloud。你让你可以无缝迁移到云，避免了重构应用的成本或者复杂性，并与本地环境一致地运行和管理工作负载。在Google Cloud上运行VMware工作负载，可以帮助你减轻运营负担，同时让你受益于规模和敏捷性，保持现有工具、策略和流程的连续性。”

Google Cloud VMware Engine已经酝酿有一段时间了。去年夏天，谷歌首先宣布在其云上支持运行VMware工作负载，随后又收购了一家名为CloudSimple的公司，使其能够提供完全集成的基于VMware的服务。

Google Cloud VMware Engine的推出，让谷歌与公有云竞争对手AWS以及微软保持同步，AWS和微软都有他们各自的竞品——VMware Cloud on AWS和Azure VMware解决方案。

Yang表示，这项新服务让客户可以在“几分钟内”就能在Google Cloud上启动VMware软件定义的数据中心环境，这意味着客户可以按需扩展最关键的业务应用。该服务还通过了VMware Cloud验证——对VMware云服务的最高级别的验证。

“Google Cloud VMware Engine让企业组织能够在Google Cloud中快速部署VMware环境，提供规模、敏捷性和对云原生服务的访问，同时充分利用对VMware工具和培训方面的熟悉度和投资，”VMware高级副总裁、云提供商软件业务部门总经理Ajay Patel这样表示。

由于该服务是完全托管的，因此，客户无需担心在Google Cloud上运行VMware应用带来在操作上的负担。谷歌会负责所有与基础设施相关的任务，并与NetApp、Cohesity和Dell等主流存储厂商合作提供该服务。

Yang表示，Google Cloud VMware Engine还让客户能够利用Google的其他云服务如BigQuery、Cloud Operations、Cloud Storage、Anthos和Cloud AI。

她说：“随着时间的推移，当你希望对工作负载进行迁移和现代化的时候，这些云原生服务就能帮助你简化管理、获得数据洞察、为客户提供新的创新服务。”

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，企业工作负载运行在VMware上，云提供商试图吸引这些工作负载运行他们的服务。

他说：“更多的负载意味着更好的规模经济，这对基础设施即服务供应商就意味着能实现增长。在这场竞争中，他们试图提供最好VMware实施，以便CxO选择他们的云基础设施。”

Mueller说，理想的情况是企业可以迁移VMware工作负载而无需在虚拟机迁移到云端之后进行重新测试。“再加上Google Cloud IaaS产品的差异化，这将是一个很有吸引力的产品，但是CxO可以选择在所有三个主流IaaS厂商上运行VMware负载。”

目前已经有多个早期客户使用该服务有几个月时间了，包括资本市场基础设施提供商德意志交易所集团（Deutsche Börse Group），谷歌表示，服务体验反馈是很积极的。

德意志交易所集团执行董事会成员、首席信息官克里斯托夫·伯姆Christoph Böhm博士表示：“作为VMware的长期客户，我们希望将业务范围扩展到超大规模数据中心领域，以保持现有控制平面和生命周期管理的稳定。Google Cloud VMware Engine现在让我们能够将VMware环境快速扩展到Google Cloud，从而提高了业务敏捷性并建立了更高水平的弹性。”

谷歌方面表示，该服务已经全面上市。