“正当其时”：微软CEO Satya Nadella谈软件在COVID-19疫情中的应对与恢复作用

Nadella表示，他看到各地方政府、学校以及医院正集体向新型云技术环境迁移，甚至借此一举完成了技术的跨代际升级。

作为全球最有价值企业的CEO，作为与亿万客户合作、并雇用超过15万名员工的软件巨头的掌门人，Satya Nadella在观察技术手段的抗疫作用方面拥有着自己的独特优势。

这位微软执行长表示，他看到各地方政府、学校以及医院正集体向新型云技术环境迁移，甚至借此一举完成了技术的跨代际升级。

Nadella指出，“这无疑是一大飞跃。过去几十年来，我们一直在讨论全面推动技术升级的必要性，但大规模升级的具体执行一直困难重重。所以其中的核心问题在于，我们该了解什么？哪些技术真正拥有可持续性？在回归疫情结束后的正常状态时，我们又该如何用新的思路审视发展路线？”

Nadella提到微软方面开发的一款健康机器人，目前已经有数百家医院利用这款机器人对新冠感染病例进行分类。在首轮筛查当中，机器人会向疑似病例询问问题，而后通过远程医疗平台向虚拟医生征求意见，最后执行病情检测。Nadella解释道，“现在这套流程已经非常完善，因此在疫情结束之后，相关解决方案也必然得到广泛应用。这些就是COVID-19带给我们的「馈赠」，帮助我们普及了以往难以推广的技术成果。”

以上评论，来自微软本周二Build开发者大会前对Satya Nadella的独家专访。受疫情影响，今年的Build大会同样选择了线上形式；Nadella还在采访中就Teams项目——微软拿出的Zoom正面竞品——做出了说明。

作为与时俱进的大会，Build 2020的讨论重点是面对COVID-19的影响，软件开发商及编程人员该如何构建新型工具以保持业务的正常运转。Nadella表示，“每一款软件几乎都将深刻影响各个行业，包括医疗保健、零售、教育乃至公共部门。因此，我们最重要的工作就是帮助软件开发者不断提高生产力水平。”

微软CEO Satya Nadella眼中的疫情后发展计划

为了实现上述目标，微软还在本届Build大会上展示了一系列新的产品与功能。首先是Microsoft Cloud for Healthcare，这是微软公司首次针对特定行业打造的云套件；为旗下Azure云事业部构建的Azure Synapse Link分析工具；以及供开源开发者使用的全新文档协作工具Fluid Framework等等。微软方面还公布另一项软件开发计划，希望促进Windows 10平台与“AI超级计算机”上的开发工作。该计划由微软与OpenAI研究实验室合作建立，相关成果将由OpenAI方面用于提升AI模型训练效果。

开发者工具产品副总裁Amanda Silver指出，微软以往发布的新功能一般更强调技术属性，但在当前COVID-19肆虐的时代背景之下，迎合开发者的切身需求已经变得更加重要。Silver指出，“目前很多用户希望找到能够解决当前紧迫问题的理想方案，包括远程开发、远程协作、远程教育以及远程业务流程等等。对于软件开发商来说，这种实际需求将成为引爆创新能量的绝佳契机。”

在谈到最近几周微软产品的使用率或重要性变化方面，Nadella重点强调了作为Slack与Zoom竞合方案的Teams——这款产品在今年4月底正式发布，目前的日均活跃用户已经超过7500万。Nadella还对Dynamics 365产品的表现大加赞赏，称该产品已经在市场上与Salesforce正面对抗，并在非接触式购物以及途经登记等新型使用场景下发挥重要作用。他表示，“这些新产品，正以规模化方式塑造我们的发展路线图。”

与此同时，根据微软部门CEO Nat Friedman的说法，GitHub在过去两个月内的协作量增长了25%，pull请求平均完成时间较以往缩短4个小时，开发者在这款代码库平台上的日均使用时长也增加了1个小时。Friedman指出，“软件开发是一项庞大的全球团队活动，我们只有相互扶持才能保持整个体系的正常运转。”

Nadella还预测了COVID-19背景下的三个现实推进阶段：响应、恢复与重新构想。他认为，“我觉得我们在后疫情时代下不会继续使用与以往完全相同的工作流程；换言之，即使面对相同的任务需求，我们采取的工作或业务流程也将有所区别。”在微软内部，Nadella希望员工们尽可能多地收集数据，借此了解微软自身的调整与工作方式，并计划通过“大规模实验”整理并发布研究结果。这位执行长指出，他个人最关注的一大领域，在于管理者应该如何在远程环境中与员工建立情感联系并保持顺畅沟通。

Nadella解释道，“我们经常需要开会，疫情下当然都是视频会议。这类方案效果不错，在一定程度上替代了正常时期中的日常交流。但有时候最好的点子源自同事们在走廊上不经意间的对话，也许只有几分钟时间，双方就能意识到其中蕴藏着巨大的价值。在这方面，视频会议显然发挥不了什么作用。那么，我们该如何重建这样的交流方式？我认为这要求我们建立一种新的文化形态。”

另外，在COVID-19疫情得到控制之后，微软是否会像Twitter与Square CEO Jack Dorsey那样允许员工无限期选择居家办公？Nadella给出的答案是，“也许会采取混合办公方式。”目前，微软内部的GitHub及其他某些小组（包括现场销售办公室）中，大部分员工已经开始在工作日以远程方式处理工作。Nadella强调，“微软并没有一种固定的整体工作方式。我认为我们需要想办法在灵活性方面做文章。非要说结论的话，我们希望提供更加多样的、能够适应不同工作流程与工作风格的方案。单讲是否远程办公太过教条，不是解决问题的正确思路。”

Nadella最后指出，他最近与沃尔玛公司CEO Doug McMillon就疫情流行期间的工作方式进行了讨论。微软员工在家中就能处理工作，但沃尔玛每天仍需要让上百万员工前往商超店面。Nadella总结道，“教条主义在每个人身上都可能出现。希望我们能够打破这种「某件事必须以某种方式才能完成」的僵化思维。”