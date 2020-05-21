微软收购RPA提供商Softomotive加强RPA平台能力

至顶网软件与服务频道消息：微软今天宣布将收购机器人过程自动化软件提供商Softomotive，该公司在全球拥有9000多家客户。

这次交易的财务条款尚未披露。这次收购至少是微软自3月份以来的第三次收购，此前微软相继收购了电信软件制造商Affirmed Networks和Metaswitch Networks。

Softomotive总部位于伦敦，旗舰产品WinAutomation让企业能够对员工在Windows计算机上执行的重复性活动实施自动化。该软件的工作原理，是记录用户在业务应用中执行任务时的屏幕，并按用户执行的顺序捕获每次单击和键盘操作，然后WinAutomation将这些操作转变为可重复使用的工作流，无需任何手动输入即可执行该工作流。

微软计划将Softomotive的软件与微软现有的RPA平台Power Automate进行集成，这将给企业客户带来的主要好处之一，是能够实现自动化工作流程的并行化。

微软公众平台企业副总裁Charles Lamanna在博客中这样写道：“现在客户可以在同一台机器上并行执行多个工作流和自动化操作，降低延迟并提高机器人的效率。从现有的Power Automate API自动化到UI自动化，这将带来惊人的规模。”

此外，微软将使用WinAutomation的连接器将Power Automate扩展到更多环境，包括SAP应用、运行在Citrix虚拟化平台上的虚拟桌面和终端程序。WinAutomation基于桌面的工作流创建器也将被用于补充Power Automate现有的浏览器界面。

这次收购巩固了微软在炙手可热的RPA市场中的地位，根据市场研究公司Wikibon的数据，RPA市场一直在快速增长。UIPath和Automation Anywhere是该领域的领先者。 Wikibon数据显示，这两家公司不仅占据了大多数市场份额，而且已经开始拉开自己和竞争对手之间的距离。

Wikibon首席分析师Dave Vellante表示：“RPA正在IT、AI以及云领域中展现最为强大的一面，微软这次收购Softomotive就是试图通过提高产品竞争力在该市场中获得一席之地。”

但是在Vellante看来，微软是要远远落后于领导者的，要想与UiPath和Automation Anywhere之类的产品达到同等水平，还需要数年时间。他说：“但这是微软，所以我们知道不要小看它。我建议这两家公司加紧招聘工程师以巩固他们的领先地位。”