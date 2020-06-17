微软公开了Azure容量提升计划的更多详情

微软一直在秘密地对其云服务以及基于Azure的Teams的运营方式进行调整，以满足新冠疫情大流行期间的需求。下面是一些详细情况。

自从新冠肺炎疫情在全球开始大流行以来，微软的高管们一直在发声，介绍该公司在努力增加云容量方面的最新进展。6月16日，微软介绍了更多关于这方面工作的详细信息，包括该公司是如何在今年春季的需求暴增之后，努力支持基于Azure 的Teams服务的一些详细信息。

微软的高管们已经介绍过微软对急救人员、医疗工作者和其他一线工作者优先的策略。他们分享过一些该公司如何对不太必要的服务进行节流的信息。他们还公开承认供应链方面存在的挑战导致某些数据中心组件短缺，进一步加剧了满足云服务需求的难度。

今天，微软的高管们表示，微软数据中心的员工已经一直在全天候工作，安装新的服务器（同时保持彼此之间的距离不少于六英尺）。微软首先在灾情最严重的地区增加了新服务器，并且一天24小时不间断地在安装新的硬件机架。

他们还表示，微软已经将该公司的一根海底电缆的容量翻了一番，该电缆横跨大西洋，传输各种数据，并且“与另一根海底电缆的所有者进行了协商，以增加容量。”他们还补充表示，工程师们将在两周内将America Europe Connect电缆的容量增加两倍。

与此同时，该公司的高管们表示，产品团队检查了运行在Azure上所有的微软服务，以便为需求更大的热门服务释放更多的容量，例如Teams、Office、Windows Virtual Desktop、Azure Active Directory的Application Proxy和Xbox。在某些情况下，工程师们重写了代码以提高效率，这有点类似于他们对视频流处理的做法——该公司的高管们表示，在一个周末的突击之后，它们的效率提高了十倍。

微软的高管们表示，Teams将其保留的容量分配到其他数据中心区域，采用这种策略的流程通常需要数月之间，而现在不得不在一周之内就完成了。此外，微软Azure Wide Area Network团队在两个月内为承载了该公司数据的光纤网络增加了110Tb的容量，并增加了十二个新的边缘计算站点，这些站点将这个网络连接到属于本地互联网供应商的基础架构上，以帮助减少网络拥塞。

微软的高管们表示，该公司还转移了自己内部的Azure工作负载，以躲避全球需求高峰，并转移了来自高需求地区的流量。在消费者方面，微软已经将游戏工作负载从英国和亚洲的高需求数据中心移出，并致力于减少一天中高峰时段的带宽使用。

微软还被迫升级了其预测模型，以应对新冠肺炎疫情大流行引起的云需求激增。微软为其多种预测模型技术（ARIMA、Additive、Multiplicative、Logarithmic）增加了一些基本的国家/地区上限，以避免过度预测。该公司还调整了模型，根据每个行业和地理区域的使用情况考虑拐点和增长模式，同时增加了关于新冠肺炎疫情对各国造成影响的外部数据源。

微软的高管们表示：“在整个过程之中，我们谨慎行事并且倾向于过度配置，但是随着使用模式的稳定，我们还是会根据需要进行调整。”

微软在为Teams扩展计算资源方面也吸取了一些教训。该公司的高管们表示，通过重新部署一些微服务以支持更多的小型计算集群，该公司能够避免一些针对每个集群扩展的局限，加快了部署的速度，并且获得了粒度更细的负载均衡。微软还在运行不同微服务使用的虚拟机或CPU的类型方面变得更加灵活，这样该公司可以专注于总体计算能力或者内存，增加每个区域中Azure资源使用效率。而且工程师们能够通过减少CPU花费在生成化身上的时间等方式优化服务代码本身。

微软增加了新的路由策略以利用空闲容量。该公司的高管们表示，呼叫和会议流量被路由到多个区域以应对流量激增，并且在一天中各个时段的负载均衡帮助微软避免了广域网节流。通过使用Azure Front Door，微软能够针对每个国家/地区进行流量路由。而且，该公司对缓存和存储进行了多项改进，最终帮助实现了有效载荷规模减少了65%，反序列化时间减少了40%，序列化时间减少了20%。

微软还调整了公司的突发事件管理策略。把突发事件管理的轮换从每周一次改为每天一次。它引入了来自整个公司的、更多的突发事件管理器，并推迟了所有服务的非关键性调整。

微软的高管们表示，所有这些云容量的扩展都将影响微软构建和维护Teams等各项服务的方式，这些服务都是基于Azure的。“今天，我们只需要更改配置文件就可以做到的事情，在以前可能需要购买新的设备，甚至可能还需要增加新的建筑。”

对于Teams的未来，微软计划使用其Azure Kubernetes Service，从使用虚拟机的部署模式过渡到使用容器的部署模式。该公司的高管们表示，他们希望最大限度地减少REST的使用，以支持更高效的二进制协议，例如gRPC。

据报道，现在微软的客户在某些地区达到Azure容量上限的情况并非始于新冠肺炎疫情大流行——虽然疫情的蔓延让更多的人开始在家工作。去年秋天，就有很多East US2 Azure的用户报告称，由于Azure的容量问题，他们甚至无法启动虚拟机。随着新冠肺炎疫情大流行的不断发展，微软的这些容量提升举措是否能够让关于Azure容量问题的报告在未来不再出现，让我们拭目以待。