数字化转型时代SolarWinds创新IT运维管理让企业专注于业务本身

“SolarWinds提供的IT基础设施和ITOM解决方案是跨全行业的，但是医疗、物流、金融服务等行业是重点应用领域。我们的DNA就是为客户解决问题，基于我们对整个行业的了解，包括为整个IT专业人员所提供的服务。”Sojung Lee说。

至顶网软件与服务频道消息：进入2020年，一场突发的新冠疫情让整个社会进入了非常时刻，而此时数字化技术成为各行各业应对危机的重要抓手。企业需要拥有稳定且安全的IT基础设施，以便能够提供相应的IT服务，并响应客户需求，以持续推动业务发展。而IT基础设施包括一系列的组成部分，包括网络、系统、服务器、数据库和各种应用程序等，我们需要确保非常畅通地实现数据的流通以提供服务。

SolarWinds亚太和日本地区销售副总裁Sojung Lee告诉记者，数字化转型的挑战之一就是要实现全天候的可用性。为了确保IT基础设施的稳定性和安全性，实时对整个IT基础设施进行监测是必不可少的。只有这样，我们才能能够及时发现问题和故障查找，这就是ITOM，即整个IT的运营管理，SolarWinds则致力于为市场提供ITOM解决方案。

SolarWinds的DNA

随着企业发展需要，用户的IT环境日趋复杂，从最简单的网络架构已经逐步发展到混合IT的环境，IT部门除了增加相关业务部门的管理人员以外，还需要统一的监控运维服务，但是这对IT管理员提出了新的挑战，如何在有限的资源下，做到统一平台，有效的监控！

SolarWinds成立于1999年，总部位于美国德克萨斯州奥斯汀市，提供高效能且经济实惠的IT管理软件。无论企业是何种类型及规模，架构复杂与否，产品能让全球各类型的企业监控和管理IT 服务、基础架构及应用程式，涵盖内部部署、云端及混合型模式。

SolarWinds提供的解决方案易于部署与使用，已经为来自190个国家及地区的30多万名客户提供了一系列的支持，这些客户既包括来自财富500强的大企业，也包括中小型企业和初创企业。SolarWinds通过为他们提供稳定的IT服务和解决方案，这些客户也能够为他们的合作伙伴和客户稳定的IT服务。

“SolarWinds提供的IT基础设施和ITOM解决方案是跨全行业的，但是医疗、物流、金融服务等行业是重点应用领域。我们的DNA就是为客户解决问题，基于我们对整个行业的了解，包括为整个IT专业人员所提供的服务。”Sojung Lee说，“我们建立起THWACK社区，所有的IT专业人员都能够彼此分享和沟通交流专业的知识。SolarWinds会倾听这些声音，并且THWACK社区现在在全球已经拥有15万名注册IT专业人员。”

目前，SolarWinds提供的ITOM解决方案，涵盖了整个软件的开发到上市的策略，再到服务交付和质量管理，从监测、管理一直到服务，致力于为客户提供稳定、可靠的IT服务。SolarWinds在国际知名的评测机构IDG和Gartner的评测报告中也名列前茅。

SolarWinds的优势

谈及自身的优势，Sojung Lee表示，IT运维管理市场竞争非常激烈，但是SolarWinds的优势也非常明显，产品与服务更加广泛与强大，而且扩展性更好。

例如现在市场上存在很多云端或者应用程序的监测解决方案服务商，他们涉及的ITOM比较窄。而相比行业的其他大型IT厂商，SolarWinds的产品在成本和价格上性价比更高，更容易部署实施落地。

整个ITOM的服务管理包含四大支柱，即应用、数据库、基础设施和网络。SolarWinds除了这些管理支柱之外还有两块：服务管理，不仅是有关IT的服务管理，而且涉及到HR人力、采购流程方面的管理；IT安全。

SolarWinds Head Geek Sascha Giese表示，在应用程序驱动的世界，我们把IT作为一个整体来看，前面提到的每一个单个要素需要一起及时协作，并且可以实时地进行对话。

我们已经进入到一个混合多云的时代，与单一厂商相比，SolarWinds在多品牌共存的混合环境下提供了更为广泛的覆盖范围，实现整个端到端的可见性。

Sascha Giese说，客户无论是云端还是在本地IT架构进行部署，都需要确保对IT运维管理的有效性。如今全世界在朝着云端的新环境发展，所以SolarWinds也会做出相应的变化以适应形势，实现对云的广泛支持。

毋庸置疑，现在新的技术不断涌现，企业也在尝试不同的技术组合驱动业务的创新。但是，Sascha Giese表示，SolarWinds通过跟客户良好的沟通，了解他们当下的痛点和需求是什么。“我们不会把太多的资源用在那些客户还不需要的‘新鲜功能’，即使在研发方面也是一样，我们希望能够知道客户现在的实际痛点并帮助他们解决，节约用户成本。”

“和很多其它中小型竞争对手相比，SolarWinds提供的是非常容易购买的新订阅模式。今年我们所强调的不仅只是订阅模式，还包括传统的SaaS一系列模型，以及SolarWinds提供的其它轻松适用的一系列IT运营产品，或者能够在不同的云环境当中进行部署的新订阅模式下的定价，而且这种定价也提供与永久授权版本级别相同的功能。”Sojung Lee说。

SolarWinds的伙伴

SolarWinds在ITOM市场的成功，除了自身过硬的产品技术外，还有赖于合作伙伴的网络为一系列的客户提供增值服务。

Sojung Lee说，SolarWinds在整个亚太地区，包括中国和日本在内的业务也是在很大程度上会受到这些渠道以及合作伙伴的推动。我们也提供了一系列包括课程、项目或者社区的主要内容，帮助客户成功。

除了SolarWinds的渠道伙伴能够给客户提供一系列的资料参考和培训材料以外，SolarWinds还提供全天候的各个方面的支持，包括中文在内的多语言支持，SolarWinds也有在整个销售周期当中提供SmartStarts等等有关安装服务一系列的指导和指南，因此在这样一系列的支柱和举措下，SolarWinds实现了95%的客户保留率。

其实在中国已经有许多公司正在使用SolarWinds的软件提供稳定的IT服务。“今年我们在中国采取了更为积极主动的方法，在中国的数字销售人员以及整个渠道的管理人员人数增加了一倍，以更好地支持中国的渠道伙伴，而且我们也在中国扩大代理招募工作。”Sojung Lee说。

通过和中国的伙伴一起携手合作，SolarWinds把数字营销和其它营销活动扩大一倍，已经正式启动了微信公众号，更好地在本地市场进行沟通传播。

另外，近日SolarWinds宣布安稳特（M.Tech）成为其在中国的指定增值总代理商。此次双方合作升级，将帮助SolarWinds在中国进一步细拓银行、金融、保险、制造、教育等垂直行业，帮助用户在本地、跨云和多云环境中应对监测、管理和应用保护、服务器、数据、架构以及网络等各类IT挑战。

“现在很多企业都在经历数字化转型和变革。比如最近中国提出的新基建七大支柱中，也跟数字化转型密切相关。我们希望助力中国新基建的发展，实现IT基础设施的全栈可视化，为整个IT系统提供基石性作用。我们会为中国客户量身定制，并助力他们在新基建的项目中取得成功。”Sojung Lee最后说。