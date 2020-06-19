微软收购数据模型提供商ADRM Software

今年迄今为止微软已经至少收购了三家公司，今天微软再次宣布，将收购大型企业数据管理厂商ADRM Software。

ADRM位于美国北卡罗来纳州，成立已经有三十年时间了。ADRM提供的数据模型，可以作为一种数据蓝图，让企业梳理他们想要处理的信息，并以通用格式对这些信息进行标准化处理。数据模型是数据分析项目的核心，也是很多其他涉及到大规模业务信息管理场景的一个重要组成部分。

ADRM表示，十多年来一直与微软一起服务联合客户项目，合作范围遍及美洲、欧洲和中东、澳大利亚和新西兰。

ADRM的专长针对行业特定场景开发数据模型，例如梳理患者数据或者创建制造企业核心业务指标的统一模型。ADRM称，已经积累了一个横跨10个行业、65个领域的数据模型库。微软将通过这次收购获得这些模型，直接提供给垂直行业客户，而不必依赖其他外部合作伙伴。

“这些能力加上微软Azure，将大规模提供给客户，让客户能够加快数字化进程，降低各种重要项目的风险，”微软Azure全球工业企业副总裁Ravi Krishnaswamy在今天的博客文章中这样写道。

ADRM首席执行官Kevin Schofield补充说，他的团队已经加入Azure全球工程部门。“过去一年中，我们与Azure团队紧密合作，致力于将ADRM全面的行业数据模型与Azure存储和计算相结合，为企业客户带来显著的加速。”

最近云计算巨头都试图通过收购那些拥有解决方案可以让自身云平台更易于使用的公司，微软这次收购也是延续了这个势头。报道称，今年2月AWS收购了DataRow，这家软件开发公司可以让Amazon Redshift中保存的记录的可视化变得更为简单。同样在2月，谷歌收购了Cornerstone Technology，帮助企业将大型机应用更快地迁移到Google Cloud。

今年微软已经进行了多次收购。5月微软收购了英国机器人过程自动化提供商Softomotive，在此之前还收购了Affirmed Networks和Metaswitch Networks，都是为电信企业提供网络管理软件的厂商，报道称微软收购Affirmed Networks的金额为13.5亿美元。