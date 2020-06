年中盘点：2020年最炙手可热的10家云计算初创公司

云计算初创公司正处于这样一个时期:新冠病毒大流行促使云计算逐渐成为人们生活、工作和学习的一个重要生命线。

“在这种‘新常态’下,远程学习、在家办公、人们需要使用越来越多的应用和技术……过去几年向云端转移的趋势,正成为让企业和政府机构能够在这个不可预知的大环境下保持正常运转的核心技术和基础设施。诸如Zoom、DocuSign、Citrix、Microsoft Teams和Slack之类的应用正冲在前线为全球消费者和企业实现协作功能,同时这些应用的后端有AWS、微软Azure、Google Cloud等公有云/混合云作为坚强后盾,最终促进了全球虚拟办公和通信的发展,”Wedbush Securities分析师Dan Ives在本月初公布的一份报告中这样表示。

在风投资本的支持下,初创公司将继续依靠云运转下去。

根据市场研究公司Gartner的调查显示,由于新冠病毒和全球经济衰退带来的影响,今年全球IT支出预计将下滑8%,至3.4万亿美元,而云计算支出预计将增长19%。

据Ives称,很多企业“发现自身缺乏云能力而被疫情搞的措手不及”,因此云端迁移和基础设施项目的进展速度超出了此前的预期。

“我们认为,新冠病毒大流行是技术领域部署云环境的一个关键转折点,以前我们一直预测迁移到云中的工作负载将从2022年的33%增长到2022年的55%,这是保守估计,现在这种情况下可能会提前整整一年达到这个目标。我们预计未来十年内云相关的支出将达到1万亿美元,因此包括网络安全、数据中心、云堆栈、混合云、应用都将从中受益,微软Azure和AWS这两家核心厂商在疫情期间和疫情之后都会一直看到云基础设施支出的加速增长。”

下面就让我们来看看这些值得关注的云计算初创公司。

Aiven

成立仅4年时间的Aiven是一家云数据平台提供商,提供托管的开源数据库、事件流、缓存、搜索和图形解决方案。Aiven位于赫尔辛基,在柏林、悉尼和波士顿均设有办事处,为Apache Kafka、Cassandra、Elasticsearch、M3和PostgreSQL等开源项目提供完全托管的服务。Aiven有大约500家客户,其中包括Atlassian、Comcast、OVO Energy和Toyota等企业。今年2月,Aiven在由硅谷风险投资公司IVP领投的B轮融资中获得了4000万美元。去年,Aiven的营业收入翻了3倍,达到1200万美元,员工总数翻了一番,达到42人。Aiven表示,将利用这笔风投资金将员工规模扩大3倍,增加支持新的开源技术(例如M3和Flink),并推出新的企业级功能。

Cockroach Labs

Cockroach Labs成立于2015年,曾开发了企业级分布式SQL数据库CockroachDB,可以帮助企业组织在云中移动和管理重要的交易数据。Cockroach Labs的客户包括Bose、Comcast、Equifax和Netflix。去年5月,这家位于纽约初创公司表示,在由Altimeter Capital和技术投资公司BOND领投的D轮融资中获得8660万美元,总融资额达到1.95亿美元。Cockroach将利用这笔资金加强研发,帮助客户满足在家办公的要求,让客户从基于云的旧数据平台迁移到可弹性扩展的多云平台上。去年,Cockroach Labs的员工人数翻了一番,并且推出了自助式分布式SQL数据库CockroachCloud。

GitLab Inc.

GitLab是一家开放核心公司,提供订阅产品的商业功能,支持开源GitLab。GitLab是一个DevOps平台,以单个应用的形式交付,用于整个软件开发和运营的生命周期。GitLab在今年4月启动了合作伙伴计划,最近还认命了渠道负责人Michelle Hodges,计划在IPO之前扩大市场覆盖面。本月GitLab收购了位于西雅图的Peach Tech公司(一家专门从事协议模糊测试、动态应用安全测试、API测试的安全软件公司),以及位于特拉维夫的Fuzzit公司(一家提供连续模糊测试解决方案、覆盖指导测试的公司),以加强自己的DevSecOps产品。

Grafana Labs

Grafana Labs是一家商业公司,提供了开源的测量和分析仪表板Grafana,Grafana的开发者TorkelÖdegaard也是公司的联合创始人。今年5月,Grafana Labs宣布全面升级到Grafana 7.0,新增了一个名为Amazon CloudWatch Logs的插件,简化了自定义插件的开发,提升了可视化的功能和速度。Grafana Labs的商业产品包括面向大型企业的Grafana Enterprise,以及基于Grafana的托管堆栈Grafana Cloud,其中包括了Prometheus和Graphite(用于测量)和Loki(用于日志)。去年秋天,Grafana Labs在由Lightspeed Venture Partners领投的A轮融资中获得2400万美元,这笔资金将用于加速打造一个围绕Grafana的开放的、可组合的、可观察的平台,用于测量、日志和跟踪。Grafana Lab的拥有1000多家客户,其中包括Bloomberg、eBay、PayPal和Sony等。

Imply

Imply提供了一种实时的云原生分析解决方案,用于存储、查询和可视化事件驱动型数据。Imply的解决访问是围绕开源Apache Druid实时分析数据库构建的,可作为自托管或管理服务运行在公有云或者私有云上。Imply位于美国加州伯林格姆,成立于2015年,得到了硅谷风险投资公司Andreessen Horowitz的支持,目前已经累计获得4530万美元的风投资金,包括去年12月的3000万美元,总估值达到3.5亿美元,这些资金将被用于产品开发以及随着Apache Druid市场需求增长进一步扩大市场范围。

LogDNA

位于美国加州山景城的LogDNA提供了基于Kubernetes的多云和本地日志管理解决方案,可提供对开发环境和生产环境的洞察,从而快速分析和搜索来自不同位置的PB级数据。 上个月LogDNA在IBM Think Digital大会上获得IBM Cloud Embed Excellence Award。IBM Log Analysis with LogDNA和IBM Cloud Activity Tracker with LogDNA是构建在IBM Cloud Kubernetes Service上的,并与IBM Cloud进行了集成,被IBM Cloud和Watson在内部采用。LogDNA的客户包括Asics、Drop、Life360和澳大利亚维珍航空等。

Mutable

位于美国布鲁克林的Mutable正在打造低延迟的公有边缘云,以提供更快的、质量更好的互联网服务,从而成为“面向服务器的Airbnb”。Mutable是Techstars和UpRamp的成员公司,今年3月在由Lunar Ventures和Fly Ventures领投的种子轮融资中获得150万美元,将利用这笔资金进一步开发公有边缘云,扩大产品产品和业务开发团队规模,以及扩展到新的市场和地区。Mutable还计划发布用于边缘解决方案厂商产品演示和部署的Mutable Marketplace。

OwnBackup

OwnBackup是一家云到云的备份和恢复厂商,可以对SaaS和PaaS数据进行每日自动备份,面向那些部署了Salesforce应用的客户。OwnBackup位于美国新泽西州恩格尔伍德克里夫斯,成立于2015年,是Salesforce金牌ISV合作伙伴,并于2018年获得了Salesforce Appy Award。OwnBackup在《 Inc.》杂志去年公布的年度增速500强私营企业中排名第102位。OwnBackup在Salesforce Ventures参与的C轮融资中获得2335万美元,并宣布了扩大欧洲市场的计划。

Spot

CloudOps软件提供商Spotinst在4月更名为Spot,云数据服务厂商NetApp本月宣布收购了了成立有5年时间的Spot(交易金额未公布),希望在应用驱动的基础设施领域树立领导地位。Spot最近发布了最新的Cloud Analyzer产品,该产品使用专有的机器学习和自动化功能来识别和自动管理云基础设施的性能、可用性和成本。作为AWS Partner Network Global Startup Program的成员之一,这家位于特拉维夫和美国旧金山的初创公司已经从Highland Europe、Intel Capital和Vertex Ventures等投资方那里获得了5260万美元的风投资金。

Yugabyte

Yugabyte是一家专注于开源分布式SQL数据库厂商,本月在由8VC领投、Wipro Ventures、Lightspeed Venture Partners和Dell Technologies Capital参与的B轮融资中获得3000万美元。前Pivotal软件业务总裁Bill Cook于今年5月加入Yugabyt担任首席执行官,领导Yugabyt下一阶段的发展。Yugabyt成立于2016年,位于美国加州桑尼维尔。Yugabyte的YugabyteDB是一个开源企业级关系数据库,另外两款商业产品是Yugabyte Platform(一种可在任何公有云、私有云、混合云或者Kubernetes基础设施上使用的自助式私有数据库即服务产品)和Yugabyte Cloud(一种通过AWS和 Google Cloud提供的托管数据库服务)。