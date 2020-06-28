微软和Docker联合发布首个Docker Desktop集成

微软和Docker发布了彼此产品之间具有里程碑意义的首个集成，旨在简化基于云的容器应用开发。

微软和Docker今天发布了彼此产品之间具有里程碑意义的首个集成，旨在简化基于云的容器应用开发。

在上个月举行的Docker DockerCon线上发挥期间，微软和Docker这两家长期合作伙伴宣布扩大联盟关系，这次的重点是简化面向双方共同客户的应用开发。为此，厂商表示将把微软Azure公有云和Virtual Studio Code代码编辑器与Docker Desktop（用于构建容器化应用的Docker开发者工具包）进行集成。

现在这项集成已经开始面向用户提供，但还处于边缘发布阶段，意味着仍需要进行一些测试和收尾才能完成。

Docker Desktop包含几种不同的工具，与微软合作的主要是命令行工具Docker CLI和Docker Compose方面，其中Docker CLI可以让开发者通过这个命令行工具使用Docker容器，而Docker Compose则是用于构建多容器应用的一款软件。

开发者现在可以通过Docker CLI登录Azure，而不必单独打开一个窗口。然后，开发者可以访问微软管理容器托管服务Azure Container Instances，并通过同一个命令行界面在服务中创建新的Docker容器。用户还可以使用Docker CLI定义配置设置，并运行其他常见命令来执行例如检查容器之类的任务。

Docker首席执行官Scott Johnston在DockerCon大会上接受采访时表示：“有大量的自动化和预先配置的智能默认值或合理的默认值，都是在幕后进行的，Docker和微软合作中有大量硬核的工程设计工作，旨在简化这个部分，使其易于使用。”除了他之外，微软开发者工具企业副总裁Amanda Silver也接受了采访。

较大的Docker应用通常由多个单独的容器组成。微软已经增加了与构建多容器应用的Docker Compose的集成，让此类工作负载也可以直接部署到Azure Container Instances。

初始部署后，开发者可以使用命令行界面来维护和管理应用。微软Amanda Silver解释说：“另一个我们真正要确保的事情是，即使在部署之后，你也可以检查和诊断这些容器和图像，而不必抛弃该工具。”

“如果出现问题，你可以打开一个shell，并以交互方式运行，能够查看容器中的日志，甚至可以检查其中一个容器，以便查看环境变量或其他容器的详细信息，”Silver说。

微软的Visual Studio Code代码编辑器是此次双方合作的一个重点。微软为该工具提供了一项Docker扩展，让开发者可以通过同一个界面启动、关闭和管理他们的容器和相关文件，在这个界面中，开发者可以编写代码使其运行在这些容器中。