Oracle又一重要战略布局：旗舰自治数据库终于涉足本地部署

Oracle宣布，Autonomous Database旗舰自治数据库现在将通过Exadata Cloud@Customer供客户在他们的数据中心内使用，从而朝着成为顶级云基础设施提供商的目标迈出了重要的一步。

至顶网软件与服务频道消息：Oracle宣布，Autonomous Database旗舰自治数据库现在将通过Exadata Cloud@Customer供客户在他们的数据中心内使用，从而朝着成为顶级云基础设施提供商的目标迈出了重要的一步。

Oracle还宣布，客户每月支付50万美元甚至更高费用，就可以在本地配置环境获得整个云区域。

Oracle号称Autonomous Database是全球首个自我保护、自我修复、自我管理的数据库云服务，在2018年初发布了这项云服务，当年晚些时候推出了本地事务处理版。Oracle执行董事长、首席技术官Larry Ellison当时称其是“我们做过的最重要的事情”和“地球上最简单的数据库”。

Oracle将Autonomous Database定位为数据管理领域的“瑞士军刀”，也就是说，用户可以从一个软件包中获得高速事务处理、数据仓库、NoSQL和图形数据库等众多功能。一个数据库引擎就可以支持多种类型的工作负载，例如机器学习、图形、空间、物联网和内存分析等等，由Oracle处理数据库供应、调优、集群、灾难保护、弹性扩展、安全和修补。Oracle表示，该引擎是基于无服务器架构的，可以自动扩展以适应工作负载的需求。

Oracle北美云工程高级副总裁Vinay Kumar说，AWS等竞争对手提供了很多数据库功能，但都是单独的、零散的服务，意味着“你需要15种不同类型的数据库”，而“Oracle为你提供了全部的保护”。

一对多

Exadata Cloud@Customer是Oracle云服务的本地版，有点类似于AWS的Outposts和微软的Azure Stack。Oracle把赌注压在强大的Exadata底层数据库设备以及集中的数据库管理上，面向大多数企业任务关键型应用，吸引他们选择Oracle产品组合。

市场研究公司Wikibon首席技术官David Floyer曾表示，与Outposts或Azure Stack相比，Exadata Cloud@Customer提供了更好的性价比和整体业务价值。“对于运行在Oracle数据库上的任务关键型系统来说，Wikibon明确建议评估的起点应该是Oracle Exadata Cloud@Customer和其他Oracle Cloud@Customer解决方案。”

IDC数据管理软件研究副总裁Carl Olofson表示：“重点是客户的未来增长，以及帐户控制。Autonomous Database让Oracle获得了暂时的优势，因为它在降低数据库管理成本和提高性能方面表现十分突出。”他说，由于Autonomous Database仅在Oracle的云基础设施上可用，因此“这对普及Oracle云来说是一个极大的推动因素”。

Kumar表示，Oracle将继续提供各种部署选项。他说，有些客户希望“在云中发布，自行安装数据库，自己微调每个性能选项”，有些客户希望由Oracle来处理某些管理和自动化操作，还有一些客户希望在Oracle Exadata云基础设施上进行部署，但自己来管理实例。

“自主权是针对所有人的，这是自然而然的演变。无论是小型企业、中型企业还是大型企业，大家都需要一种或多种不同的选择。”

Enterprise Strategy Group首席分析师Mark Peters表示，Oracle提供同一个数据库引擎的公有云版本和私有云版本，表明，Oracle已经意识到混合架构将在可预见的未来主导企业信息技术。

他说：“这对于那些不管出于什么原因希望保留在本地环境、以及那些不愿意为了使用云数据库而更改应用的企业来说，是很有吸引力的。”其他客户也会喜欢易用性这个特点，“这对于那些只想以尽可能简单的方式购买和使用产品、或者缺乏必要的人员和技能的企业来说，也很有吸引力。”

专属云

Oracle今天宣布推出的Dedicated Region Cloud@Customer，是以本地软件包的形式为客户提供了Oracle公有云的完整版，包括数据库和软件应用。Kumar说，那些拥有2200平方英尺数据中心空间和600万美元年度预算的客户，可以获得整个云区域，而且服务登记协议和运营模式是和Oracle公有云完全相同的。”相比之下，其他云提供商的本地产品仅提供公有云区域中很小一部分可用服务，Oracle表示。

Kumar说，尽管基本价格听起来可能有点高，但客户获得专有云区域的费用并不会高于Oracle公有云同类服务。两种产品的价格是相近的。”

他还说，尽管没有了公有云提供商给的折扣，但是客户“能得到成长和扩展的空间。我们将彻底改变为客户提供本地云、专用云、独立云的方式”。Kumar说，专用区域必须只能完全用于满足客户的处理需求，而不能设置为独立的托管服务。

Moor Insights＆Strategy总裁、首席分析师Patrick Moorhead表示，这是今天的一个重磅消息。“很明显，这实际上是复刻了Oracle公有云基础设施、操作系统、数据库、安全、管理、应用开发和所有SaaS应用，不同的是放在了本地并由Oracle管理。我认为对于那些面对各种数据驻留规定、受监管的Oracle大客户来说，这个定位能够和他们产生很好的共鸣。”

ESG的Peters说，尽管Oracle将该产品定位为面向大型企业，但他直觉上认为，潜在客户将是“令人惊讶地庞大，不仅因为它具有灵活性和易于理解的价格体系，还因为人们‘鱼和熊掌想要兼得’的心理。”

IDC的Olofson表示同意。他说：“我认为这将吸引Oracle现有客户群的很大一部分客户，让客户逐个应用、逐个数据库地从完整本地环境迁移到Oracle云基础设施，然后再迁移到Oracle云基础设施。”

Ellison在今天的演讲中提到了一些新客户，例如云视频和语音服务提供商8×8、网络安全公司McAfee和Zoom，其中8×8是从AWS完全转移到了Oracle，Zoom则把Oracle作为了自己的云提供商之一。

Ellison一如既往地在演讲中抨击竞争对手AWS，他在吹捧Oracle Autonomous Database的时候提及AWS存储实例造成了重大的人为数据泄露事件。他说，Autonomous Database将每月宕机事件缩短到低于2.5分钟，这有助于消除人为错误并降低软硬件故障带来的影响。

他说：“全球最强大的数据库现在已经成为最容易使用的数据库，没有其他类似数据库能够做到这一点。”