开源巨头SUSE收购Rancher Labs 意在突破10亿美金收入目标

至顶网软件与服务频道消息：开源企业软件巨头SUSE今天宣布，计划收购Kubernetes初创公司Rancher Labs，此举可能有助于帮助SUSE实现到2023年收入翻番的目标。

有消息人士透露，这笔交易的金额可能在6亿至7亿美元之间。

总部位于德国的SUSE公司是由私募股权公司EQT Partners持有，其Linux企业发行版被业界广泛使用，可以运行在企业公有云部署、私有数据中心和边缘系统中，此外还提供了容器管理工具等更高级别的产品。

Rancher Labs位于美国加州库比蒂诺，提供的软件平台可以轻松地设置和管理大型Kubernetes环境，主要收入来源是支持合同和专业服务。Rancher称，全球有30000多个工程团队在使用Rancher的软件，用于为Kubernetes容器部署提供动力，让应用无需变更即可运行在多计算机部署中。Rancher的客户中包括美国运通（American Express）等知名企业。

这次收购让开源云工具生态系统中的两个主要参与者走到了一起。SUSE提供Linux开源发行版本已经有十多年时间了，Rancher的所有产品则都是免费许可的。

SUSE收购Rancher可能会让自己朝着2023年的收入目标更进一步。SUSE首席执行官Melissa Di Donato曾在今年5月的一次采访中透露，SUSE的目标是收入翻一番，“3年内我们的收入将从近5亿增加到10亿。”

有报道称，SUSE此次收购Rancher Labs的金额在6亿至7亿美元之间，而且SUSE认为Rancher Labs有很大的收入增长空间。Rancher Labs今年透露，2019年客户数量增加了一倍，销售额增长了169％。

未来SUSE将主要通过自己的全球合作伙伴网络提供Rancher Labs的产品，从而在全球范围内开拓更多的收入机会。此外，SUSE还将投入大量工程资源让Rancher Labs提高Kubernetes平台的开发速度。

“Rancher和SUSE的结合，将让我们不仅获得大量的工程资源，以进一步增强我们市场领先的产品，而且还能够保留我们独有的100％开源业务模式。此次收购是Rancher下一阶段发展的起点，” Rancher Labs首席执行官Shang Liang在今天的博客文章中这样写道。

此次收购可能意味着IBM Red Hat将在Kubernetes市场中面临更激烈的竞争。Red Hat是SUSE在企业Linux领域的最大竞争对手之一，拥有自己的Kubernetes管理平台OpenShift，与Rancher Labs平台是直接竞争关系。

SUSE预计在10月份完成此次收购，收购正式完成之后，Liang将加入SUSE领导工程团队。

Rancher Labs此前已经从Mayfield、Nexus Venture Partners等投资方那里筹集了9500万美元的资金。