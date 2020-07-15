微软和思杰合作将本地思杰用户迁移到Azure

两家公司在商讨将思杰各种产品与Azure及微软的Windows虚拟桌面（WVD）服务更紧密整合的计划。

微软和思杰（Citrix）是二十多年的合作伙伴了。7月14日微软发布了与思杰合作的最新信息。微软年度Inspire全球合作伙伴会议将在一周后召开。

7月14日的更新里其实也没太多新的东西。思杰之前已经宣布微软的Azure是其首选云平台。两家公司也在商讨将思杰各种产品与Azure及微软的Windows虚拟桌面（WVD）服务更紧密整合的计划。

两家公司7月14日宣布将提供联合工具和服务，以加速本地思杰客户迁移到Azure的过渡。两家公司表示将创建一个“连接路线图”， 连接路线图涵盖了由思杰Workspace、思杰SD-WAN、Azure和微软365组成的联合产品。联合产品将由各自的直销团队通过Azure市场和渠道合作伙伴销售。

坦白地说，两家公司之间合作关系7月14日的更新里最有趣的部分是新闻稿中的一句话称“思杰和微软都将维持其支持选择的长期政策”。微软大多数声明在宣布那些以Azure 为“首选”云供应商的合作伙伴时都不提“首选”并不表示“唯一”。

思杰Workspace和Networking除了可在Azure上使用也可在AWS和谷歌云平台上使用。